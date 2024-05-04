紅雨｜將軍澳水浸屋苑現後山黃河、馬路瀑布　網民：話咁快500年

【紅雨／黃雨／水浸／將軍澳】天文台今早（5月4日）相繼發出黃色暴雨及紅色暴雨警告，紅雨警告現正生效，香港廣泛地區錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米大雨，或導致嚴重水浸，其中將軍澳出現特大暴雨，多條道路出現水浸及山泥傾瀉。不少將軍澳及西貢區網民拍攝區內暴雨情況，有私人屋苑出現「後山黃河」、馬路旁出現泥水瀑布、工業村黃河及對出海面被泥水染出兩截色等，網民形容「真係未見過將軍澳浸到咁」，認為和渠道排水問題有關，又揶揄道：「年年都500年一遇，今次仲要只係紅暴。」



有將軍澳居民拍到所住屋苑的後山都出現黃河。（fb群組「將軍澳主場」影片截圖）

天文台今早8時55分發出紅色暴雨警告信號，提醒市民受持續暴雨影響，道路可能出現嚴重水浸和交通擠塞。其中將軍澳區下起特大暴雨，一度錄得超過140毫米雨量。將軍澳網民紛紛在街坊群組分享市面情況，除許多停車場及馬路出現水浸，有區內私人屋苑住戶拍到後山位置出現「黃河」，由單位拍到樓下泥水湧出。

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另有街坊駛車外出時，拍到上方的道路不停湧出泥水落下方馬路，畫面儼如泥水瀑布。有街坊拍到將軍澳對出海面出現「兩截色」，其中一截變成啡色，好奇問是否泥水，有網民解釋「咁大雨，咁算正常....」、「雨水渠直接出海」，早上下暴雨故排出大量泥水不出奇。

網民質疑水浸情況嚴重或與區內排水問題有關，「渠道垃圾堆積如山，落一場大雨就水浸冇王管」、「好多時候係去水口畀雜物塞咗，去唔到水」、「淨係浸停車場」，又好奇為何雨勢之大「天文台係都唔黑雨」、「嚴重過黑雨喎」、「今朝勁大雨，見到有啲人都無帶雨具出街」，有人苦中作樂笑言「水為財」安慰街坊。不少網民又重提「500年一遇」之說，惡搞稱「話咁快又500年」、「咁X多500年一遇」、「年年都500年一遇，今次仲要只係紅暴」。

（綜合）