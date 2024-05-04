暴雨｜觀塘港鐵站對出一度水浸　途人冒險涉水　網民笑：千年已過

【黑雨／紅雨／黃雨／天文台】天文台今早（5月4日）8時55分發出紅色暴雨警告信號，並於11時半左右表示未來1、2小時或發黑色暴雨警告，後於下午3時50分改發黃色暴雨警告信號。紅雨警告生效期間，多區受大雨影響，多條道路出現水浸及山泥傾瀉。網傳影片中，中午時觀塘港鐵站出口一度出現大面積水浸，有途人選擇冒險涉水而行，亦有市民駐足於上方行人天橋上等待，網民笑言「介紹返香港新景點：觀塘大運河」、「呢個位可以每個月都500年一遇」。截至下午1時30分，渠務署已確認12宗水浸個案，水浸個案中有4個地點約於1至2小時內大致退卻。



天文台今早（5月4日）曾發出紅色暴雨警告信號，受暴雨影響，觀塘亦一度出現大面積水浸。（FB影片截圖）

天文台已於今日下午3時50分改發黃色暴雨警告信號，同時提醒一些低窪地帶及排水欠佳的地區或會出現水淹。而今日紅雨警告信號期間，多區受暴雨影響，有道路出現嚴重水浸和交通擠塞。除了「重災區」將軍澳及西貢區外，中午時分亦有數段「觀塘水浸」的影片在網上流傳。

從影片可見，近港鐵觀塘站出口對開的觀塘道一度出現大面積水浸，交通受影響，泥水浸淹沒部份馬路及行人路，有途人冒險涉水而行。另有市民滯留於上方行人天橋，似等候積水退去。另一段影片則可以見到封路的水馬被水流沖倒，有些漂到馬路上，隨駛過的巴士所泛起的水流在泥水中漂動。

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有網民感嘆於惡劣天氣頻生，「以前唔會浸，依家成日浸」、「條片上年定今日㗎？又浸啊？」，有人就笑言「可以游水啦，千年已過」、「又過左500年」、「又可以用水馬撐船喇」、「介紹返香港新景點：觀塘大運河」、「期間限定翠屏河」。亦有觀塘街坊認為水浸或與附近地盤有關，「又係呢到？係咪呢（啲）泥沙」、「呢個位可以每個月都500年一遇」，也有人表示疑惑，「隔離低啲嘅隧道唔浸，高啲呢路面反而浸晒」、「之前浸隧道唔浸地面，宜家浸地面唔浸隧道」。

渠務署於下午2時30分透過「下水水 Drainy」於社交平台發帖，表示截至下午1時30分，已確認12宗水浸個案，包括觀塘將藍隧道出油塘方向、觀塘道一帶。署方已作相應安排，並派出約160隊緊急應變隊伍，駐守及巡查容易出現水浸的地點。當中位於將軍澳環保大道、影業路、日出康城對出露天停車場及西貢萬年街（方逸華普通科門診）的4個水浸個案約於1-2小時內已大體退卻。而從其上傳的更新照片可見，觀塘翠屏河附近已無積水。

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