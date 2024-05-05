暴雨│長裙女赤腳背健碩男伴涉水　力撐近1分鐘　拍片者：愛情魔力

昨日（4日）本港先後經歷「黃雨」及「紅色」，多區持續暴雨，而鄰近的氣象局亦曾發出「黑雨」警告信號，當地不少地方出現水浸。有網民昨日在小紅書上載片段，分享在澳門街頭見到的感人一幕，該處出現水浸，卻見1名穿長褲女子，赤腳背起1名體型相當健碩的男士，涉水走過一大段路，歷時最少近1分鐘，雖然未知2人關係，但拍片者見狀，不禁驚嘆「愛情的魔力，有時真的很大」。影片引來大批網民熱議，紛紛嘲諷該男士「這男的，如果沒病，能不能下來走兩步？」、「不會脫下（鞋子）來舉起來？」亦有網民認為「一個願打一個願捱」，更可能是兩人之間的情趣。



長裙女背起男伴赤腳涉水，目擊者不禁讚嘆「愛情的魔力，有時真的很大」。（小紅書影片截圖）

從網民上載的片段所見，由於暴雨關係，位於澳門疑似口岸中心出現水浸，水深至腳眼，不少遊客為為免弄濕鞋子，紛紛赤腳上陣，其間驚見1名穿黑色黑色長裙的女子，竟背起1名身穿白色波鞋、褲腳濕透的健碩男士，赤腳涉水走過一段路，歷時最少接近1分鐘。

片段中，男士全程為女士背起手袋，不過女士在途中曾停下稍作休息及調整位置，狀甚吃力。雖然未知2人關係，但拍片者見狀，不禁讓他驚嘆「愛情的魔力，有時真的很大」！

片段引起不少網民熱議，有人嘲諷該男士「假如鞋子需要這樣保護，證明它不適合你」，又看不過眼男士的行為，「這男的，如果沒病，能不能下來走兩步？」、「不會脫下（鞋子）來舉起來？」、「鞋貴可以脱下鞋子光腳啊」。

不過有網民則認為這是情趣，「一個願打一個願捱」、「他們開心就可以了」、「我覺得他們在好玩啊，幹麼要罵別人」。

（小紅書）