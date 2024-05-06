暴雨｜葵涌貨車剷水氹　2單車友遭濺中仍狂飆　網民︰淋唔熄熱血

本港日前經歷黃雨紅雨洗禮，雖然天氣惡劣，但期間仍然有人出外駕駛。網上流傳1條「車cam（行車記錄器）」短片，顯示貨櫃車紅雨期間沿葵涌貨櫃碼頭南路中線行駛，與此同時，有2輛單車正在左線狂飆，貨櫃車司機切往右線和單車友保持距離，豈料右線適逢有1個大型水氹，貨櫃車駛經水氹時，翻起「滔天巨浪」，濺中單車友，網民笑言「特快沖涼，爽」、「有咩所謂，反正都濕」、「落雨都出來踩預咗啦」、「單車友會視為熱血，仲正」。



「車cam」見到，車輛沿中線行駛，前方正有1輛貨櫃車行駛，左線則有2輛單車冒雨狂飆，貨櫃車司機駛往右線，與單車友保持距離。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

涉事「車cam」被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，顯示是本月4日中午12時許，當時紅色暴雨警告信號正在生效，車輛沿葵涌貨櫃碼頭南路往荔景方向行駛，途經近葵涌二號貨櫃碼頭時，「車cam」車輛沿中線行駛，水撥不時擺動，可見仍然下雨，前方正有1輛貨櫃車行駛，左線則有2輛單車冒雨狂飆，貨櫃車司機駛往右線，與單車友保持距離。

右線適逢有1個大型水氹，貨櫃車駛經水氹翻起「滔天巨浪」，濺中單車友。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

但說時遲、那時快，原來右線有1個大型水氹，當貨櫃車駛經之際，頓時濺起積水，左線單車友無一倖免。雖然雨水加積水濕上加濕，但沒有淋熄到單車友踏單車的熱血，繼續沿左線狂踩。

上載者笑言「濕晒啦」，其他網民紛紛笑言「要戰鬥到底啊」、「兩位不知幾興奮，咁有越野感覺，興奮呀」。亦有人認為「係唔係都係濕嗰喎」，相信單車友「出得嚟踩，預咗要濕」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）