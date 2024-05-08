20歲處女獻初夜　35歲男友嫌表現差列「改善清單」　網民籲分手

無人是完美，伴侶之間理應互相包容缺點。外國1名20歲女子在網上表示，日前將初夜獻給35歲男友，過程不算太順利，翌日收到對方訊息要求她改正，更列出「改善清單」，例如提醒她脫毛、不要叫男友停下打斷雅興。女子認為男友應該以更溫和方式面對面解釋，她收到訊息後想到再次會發生關係，就感到不自在。網民紛紛認為「伴侶之間應該體諒」；也有人建議「分手」，「似乎他只當你是泄慾工具」。



樓主日前將初夜獻給男友，過程不算太順利。（示意圖/Getty Images）

樓主在「Reddit討論區」表示，自己今年20歲，正和1名35歲男子交往，早前向對方獻出初夜，她本身感到緊張，所以行為比教笨拙，性愛過程非常尷尬，最終草草完事，男友事後離開。

樓主翌日早上起身收到男友訊息，指出她性愛期間做錯什麼事，甚至列出「改善清單」，認為她不應害羞安靜，反而應該呻吟和尖叫，這樣才會變得性感，又提醒她事前應該脫毛，進行性愛時也不應叫他停下，而且應該讓他進行其他嘗試，甚至提醒她「已經不是處女，下次不要再表現得很尷尬」。

樓主收到男友訊息後感到崩潰。（示意圖/Getty Images）

樓主在文中表示，知道自己性愛表現一般，不介意有人提醒她如何做得更好，只是「不太喜歡男友做法，希望他以更溫和的方式面對面告訴我（樓主）」，而且她介意男友完事第二日早上立即指出她如何改善，形容訊息令她感到措手不及。樓主想到會再次發生關係，她就感到不自在，質疑如果下次表現一樣差，第二日起身會否收到更多訊息。

網民紛紛留言指，「男友完全只是關心自己會否得到歡愉」、「無經驗的人如何會表現好？」、「分手要狠」、「你應該回覆『會找其他人一起練習，再見了』」。

（Reddit討論區）