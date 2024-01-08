人妻婚前保留處女身　婚後驚揭丈夫當年追求原因　大感崩潰欲離婚

今時今日性觀念變得開放，但仍有不少男性有處女情意結。美國1名人妻在網上大呻，大約10年前在電話服務中心工作，曾經提及自己因宗教信仰而保留處女之身，一度成為同事之間熱門話題，甚至引來多名男同事追求，雖然令她不勝其煩，但其中1名男同事贏得其歡心，最終共諧連理，但後來出席1次聚會期間，人妻獲1名男性前同事告知，原來當年一眾男同事曾打賭，看誰最快奪取其童貞，丈夫都有份參與賭局，人妻大感崩潰回家質問丈夫，對方直認此事，但強調愛她才會結婚，但人妻不賣帳，和父母商量後有意離婚。



樓主和男同事結婚。（《紀念日》電影截圖）

樓主投稿至美國媒體公司「亞特蘭大黑星報」，表示自己20歲出頭時，曾在電話服務中心工作，同事普遍年紀輕，返工期間胡言亂語打發時間，樓主一度提及家人是牧師，她自己仍是處女，隨即成為職場上熱門話題。

樓主起初以為會被同事排斥，卻意外受到歡迎，甚至引起多名男同事追求，樓主大感煩厭，但其中1名男同事表現彬彬有禮，2人交換電話號碼「煲電話粥」，慢慢加深了解，然後交往，最終結婚。

樓主發現丈夫當年因1場賭局而決定展開追求，大感崩潰。（《紀念日》電影截圖）

但直到某天，樓主參加1個聚會，1名男性前同事無意中透露，當年男同事之間曾經打賭，鬥快奪取樓主童貞，丈夫也有參與賭局。

樓主大感震驚和不安，回家後質問丈夫，對方承認當時有打賭，「但只是男人之間的幼稚行為」，丈夫更指雖然當時因賭局而決定認識樓主，但他最後愛上樓主，而且願意結婚，但樓主仍然介意賭局一事，形容非常噁心，丈夫卻指責樓主反應過大，樓主事後和父母商量此事，並正在考慮離婚，詢問自己「對一個愚蠢和不成熟的賭局過於敏感，抑或應該離婚？」

（亞特蘭大黑星報）