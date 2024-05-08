小紅書女遊港失iPhone　屢遇熱心港人幫忙結局暖心：香港人好友善

出外旅遊，間中難免會不小心丟1失物品，最近有內地女子到香港旅遊時，在洗手間遺下iPhone手機，她發現折返洗手間尋找，可惜在清潔姨姨和叔叔的幫助下都無功而回，她後來又到銅鑼灣的Apple Store，1名女員工非常熱心，「幫我用粵語英語去聯系撿到我手機的人」，最終她亦在好心途人手上拿回手機，當下她本想給予對方報酬，但對方直接拒絕。該次尋回手機的經歷讓女子感到很窩心，直言「香港人好友善！」。



1名內地女子到香港旅遊，在洗手間遺下iPhone手機，幸好後來獲多名港人熱心幫忙，最後找回手機。（《巴黎假期》劇照）

該名女子日前在小紅書發文，表示她早前來港旅遊，未料第1天就在某處洗手間弄丟了Apple的智能手機（即iPhone），她在5分鐘後折返洗手間，「阿叔阿姨都幫我去找，但得到的回覆都是冇」。她頓時感到很沮喪難過，清潔工還提醒她出門在外一定小心謹慎。樓主在向他們道謝後，便先將手機鎖定，再到銅鑼灣Apple Store找員工幫忙。

樓主在文中大讚店內的1名女員工，「幫我用粵語英語去聯系撿到我手機的人，讓我最後找到了手機」，原來另有1名熱心女子在洗手間內發現其手機，並一直保管好，最後相約樓主成功交還了。樓主續指，她其後還特意回到銅鑼灣店內向該名女員工道謝，「她還提醒我一定要小心，最近很多人都說手機沒了，真的真的很好」。樓主亦本想給予撿到手機的女子薄酬，以表謝意，但被對方拒絕。

樓主大讚銅鑼灣Apple Store的1名女員工非常友善，以及熱情地幫助她。（資料圖片）

樓主不禁直言「香港人好友善！」，也有不少網民認同，並指香港人只是外冷內熱，「其實真實香港很熱情的」、「香港人撿到錢包及手機等，不要報酬的，助人為樂」、「其實香港人真的很友善，是外冷內熱的！」、「香港的美好都藏在小細節中！呆的時間越久越能體會！」。

樓主事後同樣在留言區分享更多在香港遇到的好人好事，「今天逛街手機又放在櫈子上了，幸好去拿鞋子沒走很遠，然後工作人員看到我指着手機讓我把手機拿好別丟了，香港人真的蠻好的」。