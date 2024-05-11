誤將富翁當流浪漢！9歲男童送出身上1美元　善心舉動獲贈大驚喜

存好心，做好事，總會有好報！美國較早前有富翁因住處的火警鐘誤嗚，所以穿着睡衣衣衫不整地到附近咖啡店，正當他站着閉眼做晨禱時，1名男童見其衣着凌亂，以為他是無家者，便掏出身上僅有1美元（下同，約8港元）鈔票贈予對方，又稱自己一直想要幫助無家可歸的人，「我終於有機會了」。富豪對男童善舉十分感動，不但和對方成為朋友，為報答男童，更邀請對方到其開設的運動用品店，給予40秒時間免費挑選商品帶回家。



美國有男童錯將富翁當作流浪漢，贈1美元後獲豪華大禮報答。 （網上影片截圖）

綜合外媒報道，美國路易斯安那州（State of Louisiana）42歲富豪巴斯比斯（Matt Busbice）分享上月某日清晨時份，其居住寓所大樓的火警警鐘突然響起，嚇得他來不以及整理儀容，便衣衫不整衝到地面。後來發現是虛驚一場，但他還是決定直接前往咖啡店。

他等待咖啡的同時，忽然想起自己還沒有做晨禱，便走對店外一角落站着禱告。當他張開雙眼，看見9歲男童艾利斯（Kelvin Ellis Jr.）突然出現面前握緊拳頭，加上其身高和他不相伯仲，巴斯比斯初時以為對方想要施襲。

未幾艾利斯卻遞上1張1美元（約8港元）鈔票，稱「如果你無家可歸，我這裏有1塊錢」，又稱自己一直想要幫助無家可歸的人，給予巴斯比斯鈔票後滿足稱「我終於有機會了」。之後2人交談中，艾利斯告知巴斯比斯，原來這張價值1美元鈔票是其成績好獲得的獎勵，讓他深受感動。

巴斯比斯之後邀請艾利斯一起進店用餐，成功聯絡男童父親，相差33歲的2人就此成為了朋友。巴斯比斯受訪時表示，男童給他的1塊錢讓他感受到前所未有的富足，「我很久很久沒對人性有那麼大的信心」。他認為與艾利斯同輩者若能像艾利斯一樣願意付出，就能得到更多喜悅，「付出會帶來更多收穫，我小時候沒能理解這一點」、「如果大家能把這份感受傳遞出去，世界就會有所改變」。

其實巴斯比斯以發明狩獵產品起家，創建品牌「Wildgame Innovations」，該公司為獵人提供追蹤相機、野生動物引誘劑、遊戲餵食器等狩獵配件。他之後和合作伙伴共同創立，並出售了多家價值數億美元的戶外用品公司，同時亦是體育用品店「BuckFeather」老闆。

雖然艾利斯並非為了得到好處而行善，不過巴斯比斯為了報答對方好意，決定邀請艾利斯到其開設的「BuckFeather」運動用品店，給予對方40秒時間隨意挑選禮物。男孩除了挑選1件衣服，亦揀選1輛價值2,000美元（約15,600港元）的單車。

艾利斯對意外獲得獎勵，感恩稱「這很棒」，但明言這絕對不是其想要的。艾利斯指「快樂是因為我幫助了某人」，「如果你付出，你實際上會從中得到更多」。

（綜合）