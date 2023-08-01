長腿叔叔？貧苦女生獲神秘男資助讀大學　善心人身份曝光竟是...

這個世界上真的有「長腿叔叔」？浙江海寧市的23歲女子吳玉其自小身世坎坷，她出生3個月後父親車禍去世，母親因受不了打擊而突然失聰，吳玉其年紀少少就相當獨立，且明白努力讀書才會有出路。而她亦順利在4年前考入大學，當時傳媒曾為她發起資助計劃，而吳玉其入讀大學4年期間，每月都會收到神秘男子匯來1,000元人民幣（折約1,091港元）資助。至今年6月，她以優異成續畢業，且獲得國家獎學金及將保送到復旦大學，吳玉其遂向記者求助，終找到恩人身份，親身上門向他答謝，才得知這位善心人原來是同學的爸爸。



經歷坎坷童年的吳玉其，自小成熟懂事，一直努力讀書希望改變命運。（網上圖片）

這宗好人好事的緣起，要由吳玉其出生不久說起，當時她出生僅3個月，父親便不幸因車禍去世，母親因承受不了打擊而終日以淚洗面，最終造成雙耳失聰。面對家庭劇變，吳玉其年紀小小已十分懂事，更明白要改變命運就要努力讀書。

多年的努力終於獲得回報，吳玉其在2019年考上了蘭州大學的電子信息專業學科取錄，並已於今年6月畢業。她接受內媒訪問時稱：「大學期間，我的銀行卡上每個月都會收到1,000元，從來沒有間斷過。」吳玉其一直想知道這位善心人的身份，但存款轉賬信息上只顯示匯款人的名字「張少民」，其他資料一概欠奉。

吳玉其讀大學期間，每月收到張少民的1,000元人民幣資助。（網上圖片）

吳玉其在大學期間十分勤奮，多次獲得「國家獎學金」及「國家勵志獎學金」，並積極參與志願服務，連續3年榮獲「學生標兵」等優秀學生的稱號。她畢業後念念不忘誰是善心人，由於她升大學時，有媒體為她發起資助計劃，於是便向記者求助。記者憶起4年前確有善心人詢問過吳玉其的帳號，但對方拒絕透露名字或接受採訪，所以也沒記在心上。其後記者終於憑「張少民」的名字查出好心人的身份。

7月21日下午，吳玉其在母親陪同下，將一份手寫的感謝信交給張少民，而眼前這位善心人竟然就是吳的高中同班好友張鴻敏的爸爸。

「張叔叔，謝謝你！」吳玉其向跟前的恩人深深鞠了一躬以表謝意，並當面匯報過去4年的學習情況，指自己除了努力學習，曾參加多項創新創業項目和學科競賽等比賽，將獲保送復旦大學生物醫學工程專業學系研習，讓張少民深感安慰。

現為海寧紡織機械有限公司技術中心主任的張才民表示，在妻子及女兒的支持下低調資助吳玉其，就是不想讓她感到壓力。2人其後互加了聯絡方法，張少民囑咐吳玉其：「如果修學期間經濟上碰到難處，一定要找我！」