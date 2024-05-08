港女的士偷情？的士司機直擊疑出軌現場　列2大特徵籲男友小心

直擊出軌現場？有的士司機疑似目擊別人女友「偷情」現場，直指「聽到個心都噏埋」，遂在討論區發文列出該女生特徵，包括目的地和對話內容，呼籲「巴打及早認清事實，回頭是岸啦」。帖文引來網民熱議，「救得1個得1個」、「綠帽唔怕戴，最緊要除得快」，亦有的士行家表示見慣不怪；不過也有網民估計並非男女朋友關係，「可能係其中1隻兵嚟」。



有的士司機疑似目擊別人女友「偷情」現場，在討論區發文列出該女生對話內容特徵，呼籲「巴打及早認清事實，回頭是岸啦」。（資料圖片）

「邊位巴打條女今晚凌晨3點上咗的士去領都？」該自稱「多事的」的士司機於連登討論區發文，指今日（5月8日）凌晨3時在紅磡嘉里酒店接載女乘客到將軍澳日出康城領都，卻疑似直擊偷情現場，提醒相關「巴打」注意。

樓主列出該女生特徵，包括目的地以及對話內容，「你條女喺嘉里酒店俾個男人送咗上車，無耐你就打嚟話好掛住佢，不過佢好似好唔耐煩咁樣叫你唔使咁掛住」，直指「我聽到個心都噏埋」。樓主又呼籲，「巴打如果你有幸睇到呢個post就及早認清事實，回頭是岸啦」。

該的士司機指，今日（5月8日）凌晨3時在紅磡嘉里酒店接載女乘客到將軍澳日出康城領都，卻疑似直擊偷情現場。（Google Maps）

帖文引來網民熱議，「綠帽唔怕戴，最緊要除得快」、「救得一個得一個」、「偷情爆房去嘉里酒店咁高級」、「邊位巴打咁慘」。亦有的士行家分享類似經歷，表示見慣不怪，「我都試過車啲疑似偷情男女，凌晨1點喺帝景call咗兩架的士，對男女攬完就各自上車」、「我都揸的士，遇唔少呢啲，條女落咗車，同個情人一齊坐的士，同另一伴話去見客」、「大把呢啲，揸的士咩人都見到」、「真心唔出奇，想當年安心偷食都喺的士上發生」。

不過也有網民估計並非男女朋友關係，「聽語氣條女唔似care條仔」、「唔似男女朋友關係」、「可能係其中1隻兵嚟」、「或者係對方搭沉船啫」。