廣東話自訂車牌海外現身！港人一睇就爆笑　網民：全部有聲嘅！

廣東話博大精深，當英文拼音夾雜數字，更會出現「明就明，唔明就黎明」的港式幽默字句，令港人會心微笑。近日有網民於社交網站上載多張照片，顯示不少海外港人使用廣東話拼音作自訂車牌，其中不乏粗口諧音或港式潮語，令一眾「明就明」的網民爆笑，指「好似暗號咁，一睇就知係香港人車」「全部有聲嘅！」，如在外地看見肯定又親切又熟悉。



有海外港人使用廣東話拼音作自訂車牌，其中不乏粗口諧音或地道潮語，令一眾「明就明」的網民爆笑。（facebook圖片）

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從樓主上載的相片中可見，自訂車牌包括「LIHKGP IG」、「SIU4 JM9」、「U ON 99」等，更見到有海外車主是連登討論區吉祥物「連登豬」的粉絲，也有人使用翻譯「笑死做乜X」為自訂車牌。樓主亦打趣道表示：「海外港人推廣廣東話真係不遺餘力。」

帖文引起網民熱烈討論，有人表示北美和澳洲都會出現類似車牌，相信外國人不明所以，但港人見到「肯定笑爆」，更形容「笑死！啲車牌全部有聲嘅」。有人則疑惑為何香港沒有這類車牌，有網民解釋：「香港唔俾整，所以咪喺外國整。」

香港的自訂車輛登記號碼計劃是運輸署於2006年推出的自選車輛登記號碼計劃，讓市民自行選擇非制訂排列英文字母及阿拉伯數字作為車輛登記號碼。所有自訂車輛登記號碼均需經運輸署審批及拍賣競投程序，不過，如車牌有粗口含意或具冒犯性等，都不會獲通過，但過往亦曾「走漏眼」，批出「濕X仔」諧音「19 BOY」及「U S HO」等犯禁車牌。

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