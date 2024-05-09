挽肉と米｜籌號被炒至$400　黃傑龍贈1等位貼士：千祈唔好買黃牛

日本人氣漢堡扒餐廳「挽肉と米」進軍香港，在敘福樓集團引入下於中環ifc開設香港首店，並在周二（7日）正式開張，吸引大批食客排隊朝聖，長龍一度多達300人。網上交易平台Carousell更出現排隊籌號被高價炒賣，開價100元至400元不等。叙福樓主席及行政總裁黃傑龍在社交平台發文，呼籲食客「千祈千祈千祈唔好買呢啲黃牛」，表明只要該些籌號被跳過，在現場等候的人便有機會「執雞」候補頂上，強調店方正尋找改善候座的運作方式。



日本人氣漢堡扒餐廳「挽肉と米」進軍香港，在周二（7日）開張日即吸引大批食客排隊朝聖，長龍一度多達300人。（facebook「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」）

「挽肉と米」周二早上11時正式開店，由於未開門已大排長龍，因此開張日的入座名額一早爆滿。據黃傑龍在facebook上傳的截圖，顯示當天有人在Carousell炒賣排隊的籌號，標明預計的入座時間，開價100元至400元不等。

黃傑龍於周二先後2次發文，均呼籲食客不要光顧「黃牛飛」，直言「不鼓勵炒黃牛，只鼓勵食和牛」，後來再發帖大派「貼士」，指出假如沒有人捱炒價買排隊籌號，該些籌號便會被跳過，「現場絕對有機會『執雞』候補突然有得食」，因此勸食客千萬不要光顧「黃牛飛」。他續指，由於剛開張，店方仍在摸索「點樣排隊先至係對客人同運作最好」，希望大家可給他們少少時間，逐漸嘗試改善的方式。

不少網民紛紛留言，有人不禁慨嘆「香港人真係咩都炒一餐」、「竟然食飯要買黃牛飛？」、「食飯都有黃牛」，亦質疑有價但不一定有市，「自由市場炒籌冇問題，最緊要唔好買籌」。另外，部份網民就留言建議杜絕「黃牛」的方法，「跟日本先碌卡，睇下黃牛仲玩唔玩」、「有冇得訂位揀埋餐預付，咁大家唔使排」、「實名登記」、「幾時可以App拎飛，同埋會唔會有金會員優先入」，黃傑龍後來亦留言回覆，表示網上預約系統在2至3星期內便可供使用。

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