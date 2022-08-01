日本最大黃牛黨3大原因被淘汰　黑道社團宣布解散結束130年歷史

時代巨輪淘汰不少舊事物，就連未能轉型的黑道都要解散！日本關東1個黑道社團有長達超過130年歷史，成員專門從事售賣黃牛門票業務，懷疑因不敵疫情、網上買賣票盛行和售票實名化制度等3大因素夾擊，今年7月底公開宣布解散，成員將轉做正行或退休，但部分人會轉投其他黑幫社團。當地警方則密切留意是否有人為了逃避調查而假扮解散社團。



日本關東黑道社團「姉ヶ崎会」懷疑因經濟因素而宣布解散。（日媒FLASH圖片）

名符其實「大黃牛」

日本關東黑道社團「姉ヶ崎会」明治時期創立，擁有130多年歷史，總部設在淺草，曾經一手包辦關東全區所有演唱會或運動比賽門票轉賣業務，名符其實是「最大黃牛黨」，但近日宣布解散。

世界各地黑幫社團都有其謀財方法，但近年不時有社團敵不過時代巨輪而被淘汰。（《古惑仔》電影圖片）

尚未獲警承認解散

綜合日媒報道，近年不少演唱會或人氣活動推出線上門票，一來以實名化發售，二來觀眾可自行在網路買賣黃牛門票，加上疫情打擊令到演唱會或運動比賽大減，估計「姉ヶ崎会」因經濟因素而解散，讓當地許多黑道中人惋惜不已。該社團成員紛紛表示會轉做正行，甚至退休安老，但部分古惑仔則轉投其他黑幫社團。

警方內部表示，尚未正式承認「姉ヶ崎会」解散，反而懷疑是否有人假扮消失，實際暗中經營，人員正跟進事件最新發展。