迪士尼排隊遇打尖　港媽制止反捱轟　與女兒遭男子爆粗罵兼影大頭

到主題樂園玩卻遇上不快事，着實令人氣憤。近日有港媽在網上發文表示，日前帶女兒到迪士尼玩，排隊期間發現前方有1名男子幫妻女「排定隊」，之後妻女3人先後出現，想越過不少排隊中的遊客到前方與男子會合。港媽直接開聲制止她們插隊，卻引起男子不滿，他先以粗口辱罵港媽及其女兒，又以手機近距離拍攝她女兒的樣貌。最終工作人員介入處理，將男子一家帶走，並要求他刪去手機中拍攝港媽女兒的影片。事件令港媽不快，一來不滿男子插隊，二來對於沒有港人出手相助制止他人插隊的行為感失望。



有港媽在迪士尼排隊期間發現前方有1名男子幫妻女「排定隊」，之後妻女3人先後出現，想越過不少排隊中的遊客到前方會合男子。（資料圖片）

該名港媽在Facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發帖分享遊園時的不快經歷，稱日前帶讀小學的女兒到迪士尼樂園玩，排隊時發現，「前邊有一個人男人排隊，個初中或高小嘅女仔行上去話搵屋企人，咁都算啦，一個女仔啫，隔多陣又多兩個人話要上去」。港媽不滿開聲制止，稱他們若想一家人排在一起，應該叫前面的人回到後方與家人重新排隊，「你搭小巴巴士都唔可以一個排、上四個人啦」。

排前面的男子回到港媽後方會合家人後，便開始以粗言穢語辱罵港媽「黐線，onX」，又冤枉她打尖，更走到她女兒身旁講粗口。港媽制止問「講夠未」，男子竟向港媽表示「onX，我係教你個女講粗口呀」。港媽於是用手機拍攝，「由佢『教』我女粗口時我開始拍片」，男子也以手機追影她們，而他的大女為保護父親便用外套幫他遮擋臉部。

事後港媽翻查手機片段，發現不經意拍到了男子大女兒的樣貌，但決定不將影片上傳至網上，又對她表示憐憫，認為男子令他女兒「難堪」，「佢大女好慘，完全停唔到個阿爸」、「以免有人認到佢爸爸，我決定唔會放片，佢小朋友無辜而且做得比佢好」。她又指男子懶理自己女兒的阻擋，「佢死都要衝上嚟影我女大頭」，而她對於女兒被辱罵更是極度憤慨，「一個小學女仔被成年男人鬧onX，而我女無打任何人尖，咩世界？」。

最終有工作人員前來處理紛爭，將男子一家帶走並要求他刪除追影港媽女兒的影片。港媽認為工作人員處理妥當，又指女兒當時已開始哭泣，工作人員曾提議讓她們優先進場，不過港媽拒絕，「我唔使優待，我哋排返自己位就可以」。

港媽又指有馬來西亞遊客目睹經過，主動向她女兒解釋「係嗰兩個女仔由好後咁迫上嚟，話佢兩個女仔已打咗好多人尖」。她十分感激該遊客及工作人員，「呢幾句說話係好重要，令我女知媽媽真係無錯同開心返」。不過她對於爭執期間沒有其他港人幫忙感到失望，並表示「希望大家唔好怕事而俾人咁樣打尖法」。

港媽不滿女兒被粗口辱罵及追影。（《親親我好媽》劇照）

事件引起網民熱議，不少人都認為港媽制止對方打尖是正確行為，並同樣希望大家都能守規矩排隊，及見到不平之事要幫忙制止，「所以自己排自己玩，唔係一齊排隊，其實都叫插隊」、「如果我喺度一定會叫佢排隊，有咩可能成家人咁插上去」、「支持你！打尖X我見一個X一個，絕不姑息」。另外有人就批評男子行為令家人蒙羞，「有個咁嘅老豆，佢啲細路好慘」、「畀我一定報警，想嘈可以同大人嘈，做乜要搞小朋友」。

（Facebook）