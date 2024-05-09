沙田現請食飯黨！普通話男女多處出沒　街坊估靠1工具快閃搵食

沙田出現食飯黨！有網民指在沙田禾輋商場遇到1對操普通話男女，在問人借錢食飯，樓主於是發文及相片，向街坊查問這兩人是否「常客」。帖文一出，隨即有不少街坊網民留言，指在沙田區不同地方也見過兩人身影，有人亦被問過要求給幾塊錢，質疑「幾蚊可以食到餐飯？」，甚至有網民懷疑「附近有私家車兜佢哋四圍搵食」。



樓主指在禾輋商場對開見到一對男女，用普通話問人借錢買飯食。（Facebook圖片）

樓主早前在Facebook群組「沙田禾輋之友」發文及相片，指在禾輋商場對開見到一對男女，用普通話問途人借錢買飯食，不過樓主指自己不太熟普通話，與兩人溝通不到，但他問「有冇街坊遇到？」。

她續指，見到兩人在街上來來回回走動，就站在便利店出面扮看手機暗中觀察，「見到個男又截咗個街坊伸哂手咁，咪偷拍他們，可惜影唔清『食飯黨』定『伸手黨』個樣」，也不敢帶兩人到警署，「我一個女人仔，怕一對二電話都被搶」。樓主懷疑：「應該附近有私家車兜佢哋四圍搵食，頭先想睇吓佢行咗去邊，已經唔見咗佢哋！」

帖文一出，引來不少街坊網民留言，指在沙田不同地方也見過他們，有人試過在商場的便利店前，該男子前來向他要數塊錢，遭拒絕後便轉身離開，細想之下覺得十分可疑，「乜自由行會行到咁遠嘅咩？會唔會係蕩失路呢？唔會呀！過嚟禾輋實會經過差館㗎，冇理由睇唔到嘅。同埋幾蚊可以食到餐飯㗎嘛？」。

有網民懷疑「附近有私家車兜佢哋四圍搵食」。（領展網站圖片）

有網民指在沙田文化博物館附近也曾遇見這名男子，對方表示去大圍工作，但卻向他借幾元買飯食，而稍後該網民的母親就在沙田廣場被同一名男子借錢。也有人見過他們「在火炭車站附近問人借錢」，甚至「秦石邨都撞到」。

有網民則擔心兩人不止借幾元那麼簡單，「其實會唔會博同情？之後見拎銀包出黎即搶走人？大家真係要小心」，有人建議「應該帶佢哋去警署，夠近」、「警局有飯堂」。