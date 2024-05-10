上司日日發癲！打工仔「好想即走」1原因難辭職　網民：頂住先

鼓起勇氣辭職是職場一大難題。有港媽日前在討論區大呻上司「日日發癲」，近期情況更嚴重，下屬電郵有小問題都會發火，令她無奈到想馬上辭職，「諗逗你4、5萬，日日比你發癲」，但因為要養家實在難下定決心。有網民認為她薪酬算高，安慰道「人工包就唔好計」、「要養家唯有頂硬上」，不少人有面對變態上司的經歷，其中有打工仔成功捱出頭，「我上司之前一日又係癲幾次，佢癲得多，佢自己都有影響㗎，到最後佢頂唔順辭職去睇醫生」，最後他取而代之。



有打工仔發文大呻上司「日日發癲」，無奈有沉重經濟負擔。（示意圖 /《大叔的愛》）

樓主在親子王國討論區以「日日都想辭工，但有家庭唔可以裸辭」為題發帖，表示自己的工作性質尚好，儘管並非專業人士人工也相當不俗。唯獨上司經常在公司「發癲」，「近期日日癲幾次」，令她大呻「好想即走」，無奈家中經濟負擔大，她要供樓、養子女及請家傭，「有時心諗逗你4、5萬，日日畀你發癲。但現實去找工，好多得2、3萬，睇錢份上又難走」。她好奇有沒有人遇到同樣情況。

樓主全因養家才會留下，「好想畀佢話完即畀信佢，咁叻你自己做吖」，上司事無大小都可能發火，「小小事都癲，下屬個email大細草都捉，又鬧你有冇睇㗎。黐孖筋，份份email睇過先出好冇？」、「我呀頭仲有2年走，但我怕佢走前我頂佢唔順。」。

網民認為薪酬包括了接受上司的怨氣，建議樓主「睇開啲」。（示意圖 /《無法成為野獸的我們》）

網民安慰道職場捱苦居多，「大部份都係為錢，你不是孤獨的」、「我一向都覺得返工唔開心係人工包，開心係bonus」，不少人認為樓主人工高，看錢份上要撐下去，「有幾萬我唔介意發癲，唔會動武影響生命就得」、「4、5萬包咗阿頭成日發癲㗎，既然人工包就唔好計啦，睇開啲」。

有網民提醒打工仔不論薪酬高低也同樣要受氣，「轉工搵少咗，唔代表遇唔到個癲！所以都係頂住先」，若有經濟壓力更要「頂硬上」、「騎牛搵馬，搵到啱，先走」。

不少人分享面對變態上司的經歷，「我上司之前日日都至少發1次癲，入職咁耐只係有1次屋企人覆診，醫院打嚟叫我要一齊去，請半日假佢都唔批」。有打工仔就捱出頭來，「我明，我死捱到上司辭職休養，我上司之前1日又係癲幾次，佢癲得多，佢自己都有影響㗎，到最後佢頂唔順辭職去睇醫生，我做埋佢個位」。

（親子王國）