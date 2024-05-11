兒子考試作弊再逃課！父自覺管教不善　下跪逼兒子拿藤條鞭打自己

兒子犯錯，竟要父親受罰？內地有初中生因考試作弊，被老師「斷正」後還逃課，其父自覺管教不善很是慚愧，認為「子不教父之過」，所以跪在自家祠堂地上，要求兒子用藤條鞭打自己。兒子初時不肯，哭喊「爸爸我錯了，我不能打你」，不過該父親態度堅決，稱「這是老祖宗的規矩，你不打我就不起來」。雙方僵持1小時後，最終兒子只好忍痛，邊哭邊打到父親身上。



片段曝光後，有網民指這種教育方法令人窒息，「好好溝通，其實更好」、「兒子作弊，應該想辦法勸孩子走入正路」；不過亦有人覺得只要孩子能成才，所有教育方法都並非不可行。



內地有中學生考試作弊還逃課，父自覺管教不善，下跪要求兒子用藤條鞭打自己。（微博影片截圖）

內地微博報道，湖南有中學生因考試時使用手機作弊，被老師「斷正」後不但沒有反省，更選擇逃課以示抗議，「我還沒抄就被抓，心情不好不想上課」。母親得知後當着老師面前狂揍兒子；父亦覺得是自己教育不善，回家後於祠堂下跪，要求兒子用藤條鞭打懲罰自己。

片段所示，1名父親正跪在祠堂地上，先對着祖宗磕頭拜了3下，然後說道「子不教父之過」，認為兒子犯錯是他管教不嚴，理應受罰。之後他命令兒子拿起藤條打自己，不過兒子哭着不肯下手，邊哭邊說「爸爸我錯了，你起來吧，我不能打你」。父子倆僵持近1小時，惟父親表示「這是老祖宗的規矩，你不打我就不起來」，兒子則手持藤條，不情願地抽打父親背部。

男生的母親指，兒子各方面其實還可以，個性活潑開朗，而且孝順懂感恩，唯獨學習不自律，常想走捷徑，需要時刻鞭策。母親續說，丈夫長年在外面做生意，對兒子的事缺少管教，不過他在教育方面秉持「言傳身教，以身作則，先學做人再做事」觀念，加上他曾表示「子不教父之過」，如果兒子再犯錯，就會由兒子拿藤條打他，只是她也沒料到丈夫是次會「上綱上線」。

母親又說，藤條一次次打在丈夫身上，她也很心疼，就讀大學的女兒在旁也強忍不哭出聲。不過她亦表示，因為自己和丈夫都沒有高學歷，不願孩子重複他們的「苦」，所以子女犯錯第一時間便會開導和教育。

片段引來網民討論，有人質疑這種教育方法成效，「兒子作弊，應該想辦法勸孩子走入正路」、「這種教育也太極端了吧」、「真令人窒息」、「好好溝通，其實更好」、「青春期的孩子這只是剛開始，到後面的叛逆期還會有比這更頭痛的事」、「孩子不用力只是怕報復，鞭子不抽到他自己身上，是不會長記性」、「愧疚式教育更像是在感動你們自己」；亦有人覺得「各有各的教育方法，孩子能成才就行」。

（微博）