後生女高鐵大聲講電話　醫生乘客欲制止　放下手機揭心酸真相羞愧

凡事不能只看表面。台灣「ICU醫生」陳志金於網上發文表示，他乘搭高鐵商務車廂時，有1名年輕女生大聲講電話，全車乘客都感到被騷擾，經車上服務員提醒後放低音量。然而當女生放下手機，陳醫生細看才揭發心酸內情，令他羞愧耳紅，「我竟然沒有想到是這樣，為自己剛剛產生的厭惡感到羞愧」。



台灣「ICU醫生」陳志金於網上發文表示，他乘搭高鐵商務車廂時，有1名年輕女生大聲講電話，全車乘客都感到被騷擾，然而當女生放下手機，心酸真相令他羞愧耳紅。（示意圖／gettyimages）

台灣「ICU醫生」陳志金周三（5月8日）於Facebook發文分享事件。他憶述乘搭高鐵時，原本安靜的商務車廂內，有1名年輕、穿着時髦的女生，用「全車廂都聽得見的音量」講電話，似乎沒有注意到身旁的人都在用異樣眼光看她。

陳醫生續說，他與女生相隔1個位子，本想上前制止，但最終克制了自己衝動，後來高鐵服務員發現情況，走到女生身邊提醒「小聲一點」，女生隨即放低音量，「然後（女生）改用打字的，她應該是覺得很不好意思吧？」。

在公工交通工具大聲講電話屬於自私行為，然而當女生放下手機，風向逆來大逆轉。（示意圖／gettyimages）

在公工交通工具大聲講電話屬於自私行為，然而當女生放下手機，風向逆來大逆轉。陳醫生指出，女生放下手機後，他看到女生脹紅的耳朵上掛着助聽器，這才發現原來該女生是弱聽人士，大聲講電話是無可奈何，令他頓感羞愧，「這時候，換我的耳朵脹紅了，我竟然沒有想到是這樣，還好我克制了自己的衝動，但是也為自己剛剛產生的厭惡感到羞愧」。

大聲講電話，可能有無可奈何原因。（示意圖／gettyimages）

經一事長一智，陳醫生總結今次體會，「是啊！我們經常很快的被眼前的事物帶起我們的情緒，或許忽略了別人行為背後的無可奈何」。

事件引來網民熱議，有人表示「獲益良多」，「我看完了，也學習到很多」、「感謝你為聽損朋友發聲」。但也有人認為即使本身不便，也需要考慮其他人感受，「我覺得，在高鐵上使用手機應該要到車廂前後端座位區外」、「雖然，人總有不便之處，但還是要考慮到場所，總不能總要別人體量自己的不便，但自己的行為卻造成他人其他的痛苦」。