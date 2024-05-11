不肖子！男子屢毆60歲中風偏癱父　1年內施暴200次致死　下場出爐

如此不孝子實在天理不容！韓國有男子多年來獨力照顧患有腦梗塞（中風），以及行動不便父親，曾於1年間以對方不按時服藥、做復康運動期間偷懶為由，對父親施暴多達200次。至去年8月，父親因不慎將麵食打瀉在地上，男子一怒之下不但出手掌摑其臉頰，更出拳毆打對方頭部和身體多處，最終導致父親骨折，重傷不治。



當地法官審理案件時指，相信死者在被毆過程中經歷難以形容的恐懼和精神痛苦，認為被告行為難以容忍；不過念在男子獨力照顧患病父親承受巨大壓力，才會犯下暴力罪行，加上被告承認犯罪且有反省，量刑後依《傷害親屬致人死亡》和《慣常攻擊親屬》等罪名，判處其6年有期徒刑。



韓國有男子不滿中風父親打瀉麵食，出拳毆打對方頭部和身體多處，終導致父骨折重傷亡。（GettyImages／示意圖）

綜合韓國媒體報道，當地1名20多歲男子被控長期對60多歲父親施暴，最終將其毆打致死，被判處6年有期徒刑。涉事男子與父親2人同住，父親於2016年開始患有腦梗塞，至2019年病情加重，以致其行動不便和出現偏癱症狀，男子一直獨力照顧對方。直至2023年8月30日，父親因為不慎將麵食打瀉在地上，男子不但出手掌摑臉頰，更出拳毆打對方頭部和身體多處，最終導致其父嚴重骨折，重傷不治。，

男子過往分別以父不按時服藥，以及做復康運動期間偷懶為由，對其施暴200多次。（GettyImages／示意圖）

經調查後發現，男子並非首次毆打父親，原來自2022年11月起至去年8月，約1年時間內他分別因父親不按時服藥，以及做復康運動期間偷懶等理由，對父親施暴多達200次。水原地方法院法官審理案件時指，由於被告在受害人無法反抗的狀態下長期施暴，最終導致死亡，相信死者在被毆過程中經歷難以形容的恐懼和精神痛苦，認為被告的行為在道德上難以容忍。

不過他亦考慮到被告長年獨自照顧患病父親，身心疲憊下，兼對自身困境感憤怒，才會犯下暴力罪行，加上被告承認犯罪且有反省，經量刑後依《傷害親屬致人死亡》和《慣常攻擊親屬》等罪名，判處被告6年有期徒刑。

（綜合）