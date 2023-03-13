恐怖家暴｜父教功課嬲到失控　狂毆小一兒再打埋老婆　鄰居勸唔聽

內地日前爆出一條家暴影片，廣東汕頭1名爸爸在家裏經營的小商店教小學一年級兒子做功課時，教到失控暴打兒子，更脫下其褲大力抽打，片段清晰錄下恐怖「啪」聲，兒子大哭尖叫，妻子勸阻也同樣捱打，最後要多名鄰居介入。爆料者告訴內媒，指該名爸爸徹底失控連老婆都打了，需街坊威脅聲言報警才阻止到。有專家指以求學為名打小孩的家長，基本上都有情緒問題、控制力弱，容易將負面情緒投放到孩子身上，「孩子學習只是一個藉口」，建議向專業人士做心理諮詢。許多網民批評事件屬於家暴，建議媽媽要做正確決定。



汕頭一名爸爸教兒子做功課變打仔，鄰居和妻子力阻不果。（微博影片截圖）

內媒報道，網上日前爆出一條影片，廣東汕頭1名男子在教兒子做功課時突然動怒，掌摑兒子並暴打一頓，妻子勸阻同樣捱打。片段應為閉路電視畫面，能聽到兒子的哭聲和慘叫聲，妻子大喊「不可以呀、不要呀」，男子扯起兒子瘋狂拍打，妻子哀求「別打了」，但他一直狂毆不停手，清晰錄下「啪、啪」恐怖聲響，此時附近鄰居趕至勸阻，說「好了好了，一個小孩」。

男子拒停手還提起兒子，脫了兒子的褲不停抽打屁股。妻子其後乘機抱走兒子，男子面無表情還追出去想繼續打，更多鄰居前來勸阻，男子仍堅持搶過兒子，一腳踢向護住兒子的妻子。1名男鄰居奮力拉開他，竟被男子叉頸推開，片段完結未有下文。

+ 12

內媒聯絡到爆料人，他透露該小孩讀一年級，當時夫妻在自家經營小店教兒子做功課，「他下手太重了，他妻子一個人拉不住，他連老婆也打了，連街坊鄰居都驚動了，就是他動作太大了，驚動到別人」。結果鄰居們到場後，這名爸爸還不聽勸，「還要繼續打孩子，大家實在是看不下去，說要報警才能去干預制止他」。

幫手的男鄰居被爸爸一手叉頸推開。（微博影片截圖）

北京師範大學心理學博士，中國礦業大學教授、博士生導師段鑫星指，以求學為名打罵小孩的家長，基本上都有情緒問題，家長應先處理好自己的情緒，勿將自己工作上的不如願、生活的不如意發泄在孩子身上，「孩子學習只是一個藉口，而發泄情緒才是目標」。他指這樣的父親通常情緒控制力弱，社會融入、責任感都有問題，建議找專業人士做心理諮詢，作為教育工作者，「滿眼都是痛心」。

網民炮轟這是家暴，他是老婆兒子一齊打，小孩太可憐，「派出所當沒看見」、「這才一年級，往後這小朋友的日子可怎麼過呀」、「記住沒能力不要結婚更不要生孩子」。不少人批評這爸爸是「無用男人，欺負弱小」，建議媽媽要做正確吳定，「報警、帶小朋友鑒定傷情和心理輔導，通知婦女協會」。

（綜合）