小紅書女斥港人服務態度差　點名2類人「很兇」：再也不想來了

港人服務態度不夠積極有禮，常常被人垢病，而早前有內地女子在小紅書發帖，直言「香港態度太差了！再也不想來了」，又點名指茶餐廳侍應及的士司機「講話很兇」、沒耐心，更稱的士司機或會因不耐煩而「兜路」。樓主更指服務態度差不只是針對內地人，港人一樣感受不好，因此不少港人周末已「轉場」到深圳消費。



不少網民表示認同，指港人大多沒耐性，個性較「心急」；有人則認為港人態度直接，有時說話較粗魯，但其實沒惡意，而是跟成長背景有關。而樓主亦有拍攝短片解釋箇中因由，並總結出一個重點，「因為在香港，時間就是金錢」。



內地女子在小紅書發帖，直言「香港態度太差了！再也不想來了」，又點名指茶餐廳侍應及的士司機「講話很兇」。（電影《行運一條龍》截圖）

樓主早前於小紅書以「香港態度太差了！再也不想來了」為題發帖，並自拍1條短片，講述香港茶餐廳的侍應和的士司機說話都很兇惡、沒耐心，更指的士司機有時會因不耐煩而「兜路」。不過，樓主強調服務態度差不只是針對內地人，港人一樣感受不好，叫大家不要誤會，因此「現在一到周末，大家都去深圳消費，香港賺錢深圳花，深圳服務多好選擇也多」。

有關片段片長約51秒，樓主首先提到，很多外地朋友都表示來港體驗很差，稱茶餐廳侍應及的士司機服務態度差。她舉例指，叫餐慢一點，對方已不耐煩，甚至換上另1名侍應，故希望茶餐廳的服務意識能改進。

內地女子在小紅書發帖，直言「香港態度太差了！再也不想來了」，又點名指茶餐廳侍應及的士司機「講話很兇」。（《行運一條龍》截圖）

不過，樓主亦有解釋背後原因，指「旺區」茶餐廳的營運成本很高，包括人工、鋪租等，每月開支已逾100萬港元，故大家都非常講究效率。她總結指，在香港，時間就是金錢，大家所追求的都是「以最短時間，換取最高效率」，故大家做事都很快速。

內地女子在小紅書發帖，直言「香港態度太差了！再也不想來了」，又點名指茶餐廳侍應及的士司機「講話很兇」。（劇集《降魔的》截圖）

這份「光速共鳴感」隨即引來熱議，帖子累積留言逾千個，當中有香港網民指，作為本地人都受不了侍應沒禮貌，不僅是茶餐廳，連高級餐廳都一樣受氣，並指出大多侍應是臨時工；亦有人指如想放鬆吃飯，不要去茶餐廳，因大多都是快餐店，如想放鬆聊天、「食餐好」的話，他建議去酒店、酒樓或飯店，就會有不一樣的感受。

不少港人網民都表示認同樓主，指港人很多都不耐煩，普遍「超心急」，但細想一下其實是沒惡意，只是成長生活習慣形成。另外，有網民指樓主「說得好」，指在茶餐廳叫餐慢一點，侍應已不耐煩，而且無時無刻都很忙，多問兩句或會引爭執，故現在很多都改為「掃碼點餐」了。

（小紅書）