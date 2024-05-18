詭異「毛怪」闖民居　真面目原來係佢　義工以電視角色命名

動物種類千奇百趣，英國有動保組織日前接獲求助稱，有「毛怪」闖入民居，義工以為是常見的松鼠、狐狸等動物，到埗後卻發現是來自南美洲的狨猴，遂將牠帶返機構暫時照顧，更將牠名命為塞爾（Marcel），向美國經典處境喜劇《老友記》致敬。目前塞爾已被送往「新家」開展新生活，於猿猴救援中心永久居住。



義工發現南美狨猴擅闖民居，於是將牠帶回中心照顧。（Wings and Paws Rescue facebook專頁圖片）

英國動保組織「Wings and Paws Rescue」上月底在facebook發文指，日前接獲一名女子的求助，發現一隻「體型細小、尾巴濃密」的野生動物在其位於伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）的家中花園溫室出現，義工最初以為是松鼠或小狐狸等常見動物，到達後發現原來是白頭狨猴（White Headed Marmoset），令義工大吃一驚。其後義工利用食物引誘狨猴到籠裏，並將牠帶回中心暫時照顧。

狨猴本身又瘦又餓，經過兩周時間回復體力。（Wings and Paws Rescue facebook專頁影片截圖）

該狨猴被發現時又瘦又餓，經過兩周後終回復體力，義工估計牠可能是被遺棄的寵物，但一直找不到飼主。義工指狨猴性格溫馴，不希望牠再度成為別人的寵物，便積極聯絡其他專門照顧特定動物的地方。義工照顧狨猴期間，更將牠改名為塞爾（Marcel），向美國經典處境喜劇《老友記》（Friends）中，主角羅斯．蓋勒 (Ross Geller)飼養的卷尾猴致敬。

塞爾近日被送到猿猴救援中心永久居住。（Wings and Paws Rescue instagram圖片）

事件引來多間媒體報道，以及外界關注，該個動保組織坦言收到大量部息、電郵和來電，表示關心塞爾的去向。至近日，義工表示塞爾已被送到猿猴救援中心Monkey World，並認為這是最適合牠的棲身之所。

南美狨猴主要分佈在南美洲的熱帶雨林，在中美洲也有少量族群。它們主要吃樹汁和樹膠，但也吃樹葉、水果、種子和花朵，以及昆蟲、蝸牛、蜥蜴、青蛙和幼鳥。在英國，飼養牠們作為寵物是合法的，但皇家防止虐待動物協會建議不要這樣做，因為它們需要溫暖的氣候和大量的刺激。

義工當時為該隻狨猴命名為（Marcel），向美國經典處境喜劇《老友記》（Friends）中，主角羅斯．蓋勒 (Ross Geller)飼養的卷尾猴致敬。（《老友記》電視截圖）

（綜合）