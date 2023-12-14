「會游泳的奇異果」滅絕87年罕現身　發現神秘生物「功臣竟是牠」

學界奇蹟的功臣竟是一隻狗狗。生物學界最近宣布一項重磅消息，一群生物學家組成的團隊竟找到了滅絕87年的「會游泳的金黃奇異果」，但發現這隻罕見生物的功臣並非人類，而是一隻邊境牧羊犬。



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綜合外媒報導，瀕危野生動物基金會、斯泰倫柏斯大學與比勒陀利亞大學的教授與生物學家所共同組成的研究組織發表了一篇論文，表示滅絕87年的「德溫頓金鼴鼠（De Winton’s golden mole，學名Cryptochoris wintoni）」在南非重新被發現，還公布了罕見的超高清照片，模樣像極了一顆金黃色奇異果長出了嘴巴跟鼻子，讓生物學界為之振奮。

研究團隊中的分子生物學家明哈特（Samantha Mynhardt）指出，德溫頓金鼴鼠是非常神秘的生物，早在1937年就再也沒被發現過，這是因為牠們的生活習慣相當特殊，平常都潛藏在地洞裡幾乎不會冒出來，牠們偶爾會出現僅僅只是到地面上捕捉昆蟲食用，且大多不會在白天現身，因此多年來研究團隊都很難真正發現到牠們。

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德溫頓金鼴鼠又被稱為「沙漠的泳者」，源自於牠們擅長潛伏在沙堆中高速移動，再加上牠們的長相又與另一種「格蘭特金鼴鼠（Eremitalpa granti）」相當相似，如果不仔細看還真的很難察覺出兩者的不同。這次研究團隊睽違近90年終於發現德溫頓金鼴鼠的蹤跡，明哈特坦言必須要感謝團隊內飼養的邊境牧羊犬潔西（Jessie）。

明哈特說，自從2021 年 7 月開始，團隊成員便沿著西海岸前往諾洛斯港進行探險，其中邊牧潔西和她徒步進行了一周的調查，每天探索 18 公里的沙丘棲息地。潔西以前從未遇過德溫頓金鼴鼠，也沒有接受過嗅出該物種的訓練，但好在牠對其它鼴鼠的味道相當熟悉，遇到熟悉的鼴鼠味道他就會很有反應，當他們經過金鼴鼠隧道時，潔西明顯表現的興致缺缺，這也讓團隊成員意識到他們終於找到了格蘭特金鼴鼠，「這次的生物學奇蹟要感謝潔西的付出」。

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