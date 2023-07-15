黑熊閒逛回頭驚見「兩腳毛怪」 爆笑結局網民：世紀最精彩熊大戰
撰文：聯合新聞網
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美國一名網友日前從窗戶看到奇怪的身影，仔細一看才發現有隻不請自來的黑熊闖入花園。不過接下來鏡頭卻捕捉到大熊瞬間嚇到逃命的畫面，嚇到牠的竟然是一隻用雙腳走路的「棕熊」，讓拍攝者忍不住笑出來。
Youtube頻道「ViralHog」上傳一段影片，住在北卡羅來納州的網友拍到窗外迎面走來一隻黑熊，黑熊原本態度相當悠哉在逛大街，動作像是在尋找食物填飽肚子。
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不過狀況很快有了變化，當黑熊緩步移動的時候，似乎是聽到身後有奇怪的聲音，轉頭一看卻馬上嚇到噴飛。原來有人穿著棕熊的半身布偶裝出現，兩腳站立的詭異模樣讓黑熊選擇先走再說。
超展開的結局許多網友紛紛留言，「本世紀最精彩的熊大戰」「熊被嚇壞了」「想不到吧」「隔天來了兩隻熊」。也有網友表示影片「又蠢又好笑」「未來達爾文獎得主」，認為挑戰野生黑熊相當危險，如果黑熊回頭結局可能相當不妙。
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