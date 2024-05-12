母親節│老公訂餐廳攜子同嫲嫲慶祝　妻慘被賣甩　後續1句惹怒全網

【母親節2024】雖說「寧教人打仔，莫教人分妻」，卻不是每個情況都適用！今年5月12日是母親節，台灣有新手媽媽委屈發文，指日前發現丈夫於母親節當天訂了餐廳，滿心歡喜以為是和自己慶祝，不料詢問下才得知，原來對方打算獨自帶兒子和奶奶慶祝，稱「妳可以自己過吧！不然妳回去找妳媽媽啊！」。樓主對此很難過，便買了1塊很愛吃的蛋糕，想說為自己慶祝母親節，但丈夫得知後又被斥罵，「妳花這種錢幹嘛？浪費錢！」，讓她感到心寒。



許多網民都不值樓主丈夫所為，「這種人為什麼會有老婆小孩」、「就應該讓他一輩子窩在媽媽懷裏」，更有人勸籲樓主離婚，避免往後日子還要飽受對方折磨。



台灣有人夫母親節當天打算撇下妻子，帶兒子與母親慶祝，更斥妻子購買貴價蛋糕，網民建議妻子離婚。（《BB來了》劇照）

該人妻在Dcard以「我老公沒有要幫我過母親節」為題發帖，指與丈夫交往5年多決定結婚，至去年10月產下兒子。數天前她看到丈夫於母親節當天訂了某酒店的餐廳，還以為對方是要和她慶祝，不料丈夫居然稱「我是要帶孩子去，跟我媽媽一起吃的」。樓主疑惑詢問：「那我呢？」卻換來心碎回覆，「妳可以自己過吧！不然妳可以回去找妳媽媽啊！」。

丈夫還稱，母親養育他37年，體諒對方多年的苦累，加上今年是她當阿嬤（祖母）後首次過母親節，所以需要孫子和她一起過。人妻聽後雖然難過，但還是默默為自己訂了1塊很愛吃的蛋糕，想說為自己慶祝母親節，豈料丈夫再次語出驚人稱「妳花這種錢幹嘛？浪費錢！」，令她既傷心又心寒。

樓主形容首次當媽媽心情很複雜，打從孩子出生到現在，她沒有一天睡好覺、吃好飯、洗好澡，即使孩子突然哭了，丈夫都只會滑手機，甚至出了月子中心後，對方便沒再餵孩子喝奶吃飯，以及換尿布洗澡，更常以各種借口推卸照顧兒子的責任。儘管樓主很努力學習育兒資訊，丈夫還是沒有鼓勵，反而稱「這是妳身為老婆跟媽媽應該做的事，是在複雜什麼？」，讓她委屈不已。

人妻訂了蛋糕想為自己過母親節，丈夫得知後竟稱「妳花這種錢幹嘛？浪費錢！」，令她既傷心又心寒。（《原諒他77次》劇照）

帖文一出，網民隨即狂轟樓主丈夫，「這種人為什麼會有老婆小孩」、「根本把妳當生孩子工具」、「可以考慮放生了吧？」、「這種男人就應該讓他一輩子窩在媽媽懷裏」、「跟準前夫說，這是我第一次當媽媽、我媽媽第一次當外婆，我孩子要幫我們過母親節，你就自己回去孝敬你母親吧！」、「他陪他媽媽過母親節合理，但請他把孩子留下來跟你過母親節，因為你才是孩子『媽媽』」、「等到他媽哪天生病住院，或在家需要人照顧時候，他媽就又變成你媽，你本來就有義務照顧啊！」。

有人替樓主大感不值，勸勉她應狠心決定離婚，惟樓主表示目前她是向公司申請停薪留職，才能待在家照顧孩子，她亦有上網做資料搜集，了解到離婚可以拿到孩子監護權的要素，雖然作為母親的她勝算很大，但還是希望可以送孩子去學校後，再請律師協助。

（Dcard）