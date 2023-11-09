在職人妻加熱隔夜菜當晚餐　媽寶男拒吃兼打翻飯菜　後續舉動更衰

常吃隔夜菜雖然不健康，但無奈卻是忙碌都市人便捷之選！馬來西亞有律師分享曾有男子因不滿妻子解凍冰箱菜餚，並加熱當作晚餐，一怒之下竟打翻飯菜，還翻臉回母親家，讓委屈妻子只能哭着清理被弄髒地板。事後她補充，該丈夫其實是受原生家庭影響，由於其父親從不吃隔夜菜，且非常重視與家人吃飯時光，所以他母親幾乎每餐都是新鮮調製，以致他沒有吃隔夜菜習慣。該律師事後指出，難以評論他人家庭傳統，不過認為既然已成家立室，理應學會互相體諒。



大馬有丈夫不滿妻子加熱隔夜菜當晚餐，一怒之下打翻飯菜兼回母親家，惹來網民痛斥。（GettyImages／示意圖）

馬媒報道，定居泰國的馬來西亞律師哈米德於facebook帳號「Kheyr Hameed」發文分享事件。他指，該妻子說話輕聲細語耐性十足，與丈夫育有3名子女，即使白天需要工作，她還是會堅持每天為孩子做好早餐，再將他們送到學校或託兒所。可惜由於下班後時間緊迫，她總會在假日備好所有食材，以便平日下班能盡快做好晚餐，供全家人享用。

結婚初期因為沒有小孩，妻子還能兼顧家庭與工作，不過兩人結婚6年育有3個小孩後，她逐漸感受到巨大壓力，並多次為了煮飯一事與丈夫吵架，鬧得家庭失和。其丈夫無法接受妻子給他加熱解凍後的飯菜，「某次甚至大發雷霆，把飯菜倒灑在地後拂袖離去，並回母親家吃飯」，留下傷心的妻子獨自在廚房哭泣，還要收拾倒在地上的飯菜。

哈米德表示，這丈夫習慣源自原生家庭，因為他的父親從來不吃隔夜菜，且十分重視一家人一起吃飯，所以他的母親每頓飯都會新鮮調製，亦不會留下飯菜給缺席或遲歸家人，更遑論將菜餚留到下一頓飯食用，所以無形中造就丈夫拒吃隔夜菜習慣。

律師哈米德曾勸籲女子與丈夫接受婚姻輔導，惟對方丈夫不肯配合。（GettyImages／示意圖）

哈米德指出，曾經勸籲女子與丈夫接受婚姻輔導，可惜對方丈夫不願配合，亦有建議她聘請鐘點女傭幫忙準備每日三餐以應付生活，但由於彼此現在已經沒有聯絡，故不知對方有否採納建議。哈米德又說，外人角度難以評論他人家庭或其傳統，惟認為既然已經與他人另組家庭，應該要學會互相理解，故對該妻子在婚姻中未獲體諒感到惋惜。

帖文引來網民痛斥該丈夫行為，甚至批評對方是「媽寶」，「打翻食物太令人生氣，根本是看妻子好欺負」、「以前我們母親不用工作，全職家庭主婦可以三餐煮飯；現在時代不同，為了生計應該有所退讓」、「吃隔夜菜是為了不想浪費，許多人生活困難，甚至三餐不繼」。有留言亦分享曾遇到有人嫌棄吃隔夜菜見聞，「我見識過有丈夫說吃隔夜菜會肚子疼，我就勸她（妻子）不要告訴丈夫那是隔夜菜，看看還會不會肚子疼，結果證明沒事」。

（綜合）