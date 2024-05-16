勵志！小販堅持每日儲硬幣　3年儲到4大桶　終夠錢付首期做業主

積少果然可成多！印尼有小販3年前開始堅持「每日儲啲」硬幣，近日「一炮過」抬着着4大桶載滿硬幣的膠桶前往售樓中心。工作人員隨即上前協助，只見膠桶重得2個成年男子合力搬動亦感吃力，可見重量驚人。經過1天時間點算後，4大桶硬幣合共有4,598萬印尼盾（約22,380港元），夠錢支付置業的首期，男子一舉成為業主。



印尼有小販過去3年多堅持「每日儲啲」硬幣，終攢夠錢作置業首期。（TikTok「dianajlndr」影片截圖）

綜合馬來西亞媒報道，印尼1名房地產經紀於TikTok帳號「dianajlndr」上傳短片，分享有男子以硬幣支付首期的趣事。該置業男子伊瑪（Imam）是賣曼煎粿（Apam Balik）的小販，片段所見，伊瑪帶同4個裝有大量硬幣的透明膠桶前往銷售房屋中心，到達時有職員上前協助，但即使2個成年男子合力搬運1個膠桶亦表現吃力，因為膠桶裏都被塞滿硬幣。

該地產經紀透露，現場員工將水桶逐一割開然後倒出硬幣，他們花了1天時間清算，4大桶硬幣合共有4,598萬印尼盾（約22,380港元），而伊瑪想購買的房子需要4,600萬印尼盾（約22,390港元）任首期，伊瑪再付2萬印尼盾（約10港元）現金即成功買樓做業主。

地產經紀表示，原來伊瑪每天都會將賣糕的部份收入存到膠桶，持續「每天存一點」念頭足足3年，如今終於能實現買房的夢想。伊瑪期後和現場工作人員拍照留念，以紀錄特別的一天。

（綜合）