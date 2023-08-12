夫妻花光積蓄畀首期！全屋空盪無家俬　席地進食畫面曝光獲讚溫馨

置業是很多年輕人的目標之一，但卻不是易事！馬來西亞有對夫妻拼搏多年後，終於有足夠資金「上車」，可是卻花光積蓄用作支付房子首期，沒有多餘金錢裝潢和購買家具，但他們仍樂觀地覺得可以先買房，後添購家具。兩人更在社交平台分享於「窩居」席地而坐進食的畫面，獲網民讚歎溫馨，「家具不能構成家，但人可以」、「沒有家具，我仍看到幸福的家」。



大馬有夫妻因置業花光所有積蓄支付首期，欠缺多餘金錢裝潢和買家具，需於客廳席地而坐地進食，但他們仍樂觀面對，覺得以後再添家具也不遲，獲網民大讚溫馨，指出幸福的家從來不是靠家具而是人。（TikTok@supersyaf）

馬媒報道，馬來西亞有TikTok用戶發布一段影片，寫道「這是當你的金錢只足夠買房子，也沒有多餘的資金買家具的情況」。截圖所示，房子內空蕩蕩，只被牆身包圍，甚至連餐桌椅子都沒有，夫妻倆還要在客廳鋪上塑膠袋，坐於地上用餐，用餐完畢後便將食物殘渣和垃圾裝進膠袋，打包放進垃圾桶。

原來這對夫妻是經過多年努力打拼，終於存夠足夠資金置業，可惜支付房子首期後，他們已經沒有額外金為房子裝潢和購買家具，不過兩人心態仍然樂觀，更認為「首先要擁有屋子，可以以後再慢慢添購家具」。

兩人認為「首先要擁有屋子，可以以後再慢慢添購家具」，獲網民讚歎他們的生活態度。（TikTok@supersyaf）

片段被分享到網上後惹來關注，網民都讚歎這對夫妻的生活態度，雖然家徒四壁卻仍能笑着面對，「好溫馨」、「幸福的家不是靠家具，而是住在裏面的人」、「沒有家具，但我仍看到幸福的家」、「管他坐地上或椅子，幸福最重要」、「充滿愛和歡笑，相互包容才是幸福家庭的要素」；更指出很多人雖然生活什麼都不缺，卻過得不幸福，相比之下，這對夫妻已經很美滿。

（綜合）