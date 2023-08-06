拿30萬硬幣買新車！車行總動員數錢　客人1原因咁做　爆更狂個案

有錢就是任性？泰國網上日前流傳影片，顯示有客人前往車行購買新車時，竟然拿着30萬泰銖（約67,430港元）直接交給店員，驚人的硬幣數量令全車行約10名職員要總動員出動「數錢」，過程被拍成短片上載到社交平台，惹來網民關注。有網民質疑該名客人是否「玩嘢」，疑惑「為什麼不先去銀行換鈔票呢？」，那就不用令車行如此大費周張數錢。其後有相信於是該車行的員工表示，不想客人拿硬幣去銀行兌換時被收取手續費，車行會免費點算，更大爆過往遇到更驚人的個案，拿來買車的硬幣加倍。



泰國有購買汽車的客人拿着30萬泰銖直接交給店員，令全車行約10名職員要出動「數錢」。（TikTok@toyotadeeyiamubon）

馬媒報道，事發於泰國烏汶府（Ubon Ratchathani），有相信是車行職員於TikTok上傳1段影片，短片顯示眾約10名員工都忙於在桌前細數硬幣，而地下亦有多個盛載着硬幣的白色膠袋。片段配有標籤「#Toyota#提新車#紅牌新車#digitaltipsworkshop#烏汶府豐田卓越」。

原來是有顧客前去某豐田車行購買汽車時，竟然不是以匯款或貸款方式付款，反而是將家中的硬幣全數帶到車行，銀碼更高達30萬泰銖。由於硬幣數量多得驚人，最終需要出動全店的所有工作人員一起幫忙「數錢」，並將數好的硬幣分數量放到膠袋內。

片段被上載到社交媒體後流傳開去，有網民不禁好奇問「為什麼不先去銀行換錢呢？」，而上載者則稱「去銀行兌換需要支付點算費用，但對於前來提車的客戶，我們是免費幫忙的」。上載者更透露，其實這位客人已經算是「小兒科」，因為過往曾有客戶帶同60萬泰銖（約134,861港元）硬幣前來提取新車，車行亦是免費數錢。

（綜合）