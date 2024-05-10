巴士尾班車沒有孖位　港男被迫同女友分開坐　大鬧單身狗「自私」

上車有位坐仍不心足？日前有港男發帖鬧爆「單身狗」自私，原來是巴士上的雙人座位都有乘客單獨坐了，沒有空餘的孖位。他與女友只能分開坐，因此不滿鬧其他乘客「最衰都係班自私單身狗」。有網民留言嘲笑「坐的士咪有孖位囉」、「同條女上車前先分手，已解決問題」，但亦有人質疑帖文真假。



有港男發帖指巴士上沒有空餘的孖位，他被迫與女友分開坐，於是鬧爆單獨坐的乘客是「自私單身狗」。（FB圖片）

該港男在Facebook青衣街坊群組發帖，稱日前與女友乘坐來往青衣及天后站的過海巴士路線948尾班車，上車後發現已經沒有連座，「冇晒孖位，而家被迫同條女分開坐」。他又上傳車廂照片，照片中的雙人座位皆有人坐單邊位。港男氣極發帖譴責「單身狗」，表示「最衰都係班自私單身狗，自己冇女陪就專登折（拆）開我同我條女」。

帖文引起網民熱議，不少網民都不認同樓主看法，嘲諷「坐的士咪有孖位囉」、「下次頭站上車」、「同條女上車前先分手，已解決問題」。也有人表示「好似淨係佢要畀錢，其他人唔使錢上車咁，畀得錢搭車就有權利想坐邊就坐邊啦！香港搭車坐位係先到先得嘛！又唔係劃位嘅」。

然而，有網民就質疑樓主經歷的真偽，更有人指過往也曾有相似帖文，「個故事咁熟口熟面嘅」、「似假膠，大家可以冷處理」、「假膠嚟，應該係扮緊以前個post（帖文），以前有個post就係好似樓主咁X」。

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