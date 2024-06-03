中年女茹素數十年　竟罹患第3期大腸癌　醫生慨嘆3原因出事

不少人以為茹素會比較健康，但其實視乎食用習慣與烹調方法。台灣有醫生分享個案，指1名50多歲肥胖婦人茹素數十年，但進食多糖多油加工素，照大腸鏡後發現有0.8厘米大腺瘤，病人卻因宗教信仰而不肯切除，大約2年後出現血便才覆診，但已經惡化成第3期大腸癌，需要切除一半大腸和接受化療。



患病婦人的宗教信仰比較特殊，照大腸鏡前已經說明「假如我（婦人）有息肉，你（張醫生）都不可以切！」，張醫生當時大感愕然。（《醫師好辣》節目截圖）

胃腸肝膽科診所院長張振榕醫師日前在節目《醫師好辣》分享，今次個案涉及1名50多歲肥胖婦人，雖然茹素數十年，但飲食習慣並不健康，加工素多糖多油，埋下患有大腸癌隱憂。

婦人更因本身宗教信仰特殊，照大腸鏡前已經事先聲明，「假如我（婦人）有息肉，你（張醫生）都不可以切！」，令到他大感愕然，即使進行10多分鐘勸說，仍然未能勸服對方，照完發現0.8厘米大腺瘤。

女病人一來肥胖，二來進食多糖多油加工素，三來沒有及時處理腺瘤，因而惡化成第3期大腸癌。（示意圖/Getty Images）

張立即指出，如果腺瘤放任不管，5至10年內有機會惡化變成癌症，大腸腺瘤超過1厘米都很危險，換言之，女病人處於罹癌邊緣，但如果她不想切除，最好半年內覆診，婦人竟然大約2年後才求醫，當時已經出現大便出血病徵，即時進行第二次大腸鏡檢查，證實罹患第3期大腸癌，最終接受手術，切除一半大腸和接受化療。

張在節目中總結，女病人一來肥胖，二來進食多糖多油加工素，三來沒有及時處理腺瘤，因而惡化成第3期大腸癌。

（醫師好辣）