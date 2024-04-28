癌症來臨前7大前兆　卵巢癌、大腸癌均有身體警號　醫籲及時求診

癌症是健康殺手，但其實罹癌前身體已會發出一些警號。台灣有醫生在社交平台發文，分享不少病人罹癌之前，身體多年來一直發出警告，只不過沒有及時發現，最終惡化變成癌症。醫生歸納出7種症狀，呼籲民眾如果發現自己都有類似情況，最好盡快求醫。



黃醫生強調不少病人罹癌之前，身體多年來一直發出警告，但大家沒有及時發現。（示意圖/Getty Images）

微創內視鏡重症醫師黃軒在facebook表示，過往診治多名病人，每當診斷出晚期癌症時，病人和家屬都會問為何會罹癌，其實身體具備自然的防禦系統，能夠在癌症形成前發出多種預警，試圖阻止癌細胞發展。若病人時刻關注身體「發出求救信號」並盡早治療，可防止晚期癌症發展，「每一次都給了你防止癌變的機會！你要好好珍惜自己！」，同時整理出7種症狀，提醒民眾及時求醫。

長期疲倦加上難以恢復，人體免疫力受到長期破壞，令到潛藏體內的癌細胞可以快速生長。（示意圖/Getty Images）

1. 長期疲倦



一般人通常感到疲勞，只要好好休息，很快就能調整回来，但超過6個月反覆感到疲倦，而且難以恢復，叫作「慢性疲勞症候群」，研究人員發現和血清功能系統、細胞因子和發炎反應、代謝功能失調、線粒體功能障礙，甚至遺傳變化有關，導致人體免疫力受到長期破壞，令到潛藏體內的癌細胞可以快速生長，尤其是消化器官癌症腫瘤，亦和慢性疲勞及便秘有更加密切關係。

2. 腹脹



女性如果腹部持續腫脹、有壓迫感、下腹或骨盆疼痛、腸胃不適，出現進食困難或極易有飽腹感，症狀持續數周沒有緩解，皆有可能是卵巢癌的徵兆，卵巢癌被稱為「婦女的沉默殺手」，因其症狀在早期通常不太明顯，雖然腹脹感持續發生，而且不會輕易消除，但是容易會被忽視。

持續腹脹和腹痛都是罹癌徵兆。（示意圖/Getty Images）

3. 腹痛



如果經常腹痛，特別是夜間比較嚴重，平臥時痛楚加劇，但不知道何處疼痛，甚至只能坐住入睡，這種情況可能是胰臟癌的前兆，這同時是為何胰臟癌一發現已是晚期，皆因大家沒有認真對待腹痛，以為隨便轉換睡姿就能改善。

4. 火燒心



「火燒心」形容食道底部的括約肌鬆弛，令到胃酸逆流，經過食道去到口部，強酸刺激造成燒灼感，加上食道和心臟皆在胸口位置，這股燒灼感就像是「燒着心臟」一樣不適。

「火燒心」亦被叫做「胃食道逆流」，一旦同時發生腹部疼痛和胃部潰瘍，即使服用止痛止酸藥物後，都不能緩解，用膳後甚至出現飽脹或疼痛加劇，持續消化不良現象就可能是食道、咽喉、胃部等癌症前兆。

血便可能是大腸癌的前兆，患者應該立即求醫。（示意圖/Getty Images）

5. 血便



血便經常和痔瘡混淆，不少痔瘡患者以為血跡和痔瘡有關，但亦有機會是大腸癌的前兆，當有血便時，患者應該立即求醫，如果等到大便變細條、一直屙得不徹底、便解次數增多或引起便秘問題，通常相關症狀出現時已是大腸癌晚期，所以大家需要定期進行大腸鏡檢查，檢查目的就是及早發現大腸是否有息肉等情況。

6. 血尿



民眾發現尿液呈現黃色並帶有血跡，但身體沒有其他明顯不適，可能會誤以為身體「熱氣」，但亦有可能是膀胱癌的警示，在膀胱腫瘤中，惡性膀胱癌佔了大多數，無論是良性或惡性腫瘤，都可能導致無痛血尿，肉眼可見血液混雜在尿液中，由於缺乏疼痛或沒有其他不適症狀，患者可能不會重視相關症狀，從而延誤及時診斷和治療。

雖然咳嗽是一個普通症狀，但如果出現異常，就有機會是肺癌。（示意圖/Getty Images）

7. 咳嗽



咳嗽是一個普通症狀，但如果咳嗽持續發生，而且難以治癒，就需要格外注意，持續乾咳、咳出血痰、咳嗽時伴隨胸部悶痛或呼吸急促、咳嗽時排出大量泡沫狀痰液、伴隨不明原因的低燒或輕微發熱，就可能預示有肺癌的風險。

如果出現持續3個星期以上的咳嗽，服用藥物後都沒有改善，患者理應進行胸部X光檢查，查看肺部情況是否異常，早期發現和治療肺癌。

（黃軒醫師facebook專頁）