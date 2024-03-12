25歲竟患大腸癌！醫生驚揭1原因所致：不尋常　警告4類人及早求醫

【大腸癌／成因】青年人也有機會患上大腸癌！有台灣醫生分享病例，有患者年僅25歲就患上大腸癌，形容「25歲是很不尋常的發病年紀」：另1名20歲男子大腸內也有大量息肉，患癌風險高，追問下發現竟是1個原因導致。醫生又提醒4類高危群組人士注意，建議從成年開始定期每年1次大腸鏡檢查及其他癌症檢查，以及早發現癌症。



有台灣醫生分享病例，有患者年僅25歲就患上大腸癌，形容「25歲是很不尋常的發病年紀」。（示意圖／gettyimages）

台灣大腸直腸外科醫生陳威佑在facebook專頁分享病例，1名20歲男子向他求助，指其家中有人25歲就確診大腸癌，擔心自己也會「中招」，「我今年滿20歲了，是不是也該做大腸鏡檢查？」。

25歲確診大腸癌令陳醫生驚訝，事關大腸癌好發在年長者身上，「25歲是很不尋常的發病年紀」，於是追問男子，發現原來其家族還有好幾人被診斷過多種癌症，包括攝護腺癌、乳癌等，遂趕緊安排男子進行大腸鏡檢查，「果不其然，20歲的他（男子），大腸內也發現了不少大大小小的息肉」，經基因定序確診是「林奇氏症候群（Lynch syndrome，或稱遺傳性非息肉症大腸直腸癌，HNPCC」。

陳醫生解釋，大多數人是因為老化、長時間飲食習慣不佳導致大腸癌，但如果是「基因突變」，就可能讓人年紀輕輕就患上大腸癌。（示意圖／gettyimages）

陳醫生解釋，大多數人是因為老化、長時間飲食習慣不佳導致大腸癌，但如果是「基因突變」，就可能讓人年紀輕輕就患上大腸癌，而「林奇氏症候群」，就是1種會提升多種癌症風險的基因突變疾病，讓人罹癌機率增加，且在50歲前罹癌可能性更高。

陳醫生又列出4類「林奇氏症候群」高危群組，建議這4類人從成年開始接受終身癌症篩檢，定期每年1次進行大腸鏡檢查及其他癌症檢查，以及早發現癌症。

4類「林奇氏症候群」高危群組如下：

1）多名親屬患有「林奇氏症候群」相關癌症，包括結腸或直腸癌、胃癌、卵巢癌和子宮內膜癌等

2）1名或多名家庭成員在50歲前患有癌症

3）1位或多位家庭成員患有超過1種類型癌症

4）超過1代的家庭患有相同類型癌症，例如父子均患上大腸癌

