霸氣阿婆再現？ 屋邨單膊托起死氣喉　網民爆笑：改落架買餸車度

力拔山兮氣蓋世，年紀大不等於氣力小！繼1張「阿婆單膊托起死氣喉」等過馬路的照片於3年前在網上瘋傳，今有大媽單手持雙邊死氣喉的畫面再次掀起網民熱議，紛紛留言笑指「就嚟砌到架車」、「拎返屋企安落抽油煙機用」、「阿姐手瓜起腱」、「改落架買餸車度」。



1名婆婆單手將1條雙邊死氣喉托在肩膊上，相當輕鬆，絲毫不見疲態，右手前臂更「手瓜起腱」，盡見結實的肌肉。（facebook圖片）

相關照片近日於各社交平台上流傳，有網民指拍攝於慈雲山慈樂邨，顯示1名婆婆單手將1條雙邊死氣喉托在肩膊上，於一屋邨內行走，從背影看來婆婆托得相當輕鬆，絲毫不見疲態，右手前臂更「手瓜起腱」，盡見結實肌肉。

照片很快掀起大批網民關注，不少人回想起2021年的1張照片，顯示1名年紀相約的婆婆在街頭等待過馬路，單邊膊上托着1條約2米長車喉。事隔3年，再有「霸氣阿婆」在街上出現，不少人紛紛笑言「砌部變形金鋼」、「大媽攞返上樓，裝上去廚房部油煙機度用㗎」、「阿姐改車唔通又話你知咩」、「裝落抽油煙機」、「裝落部買餸車，力都唔使嘥」、「執執埋埋可以砌架車出嚟，可能遲下見佢托住個引擎」。

不少人回想起2021年的1張照片，顯示1名年紀相約的婆婆在街頭等待過馬路，單邊膊上托着1條約2米長車喉。（網上圖片）

部份網民看到相中婆婆壯碩的手臂更是表示佩服，「阿姐手瓜起腱」、「睇隻手臂就知阿姐有料到」、「你睇阿姐個前臂，唔講得笑」、「青龍偃月刀都要擺埋一邊」。不過，亦有人質疑是網上改圖，「根本P圖」、「呢張咁似P圖嘅」。

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