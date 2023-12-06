玩命！66歲婆婆忘帶鎖匙爬窗入屋　困14樓窗外2小時　1句嚇呆全場

找個鎖匠開鎖很難嗎？武漢有大廈日前發生極驚險一幕，1名66歲的婆婆外出回家發現沒帶鎖匙，因大廈走廊窗戶靠近自家陽台窗邊，便冒險從走廊外爬窗進入陽台，結果失手被困在14樓窗外。當時寒風習習，腳下堪比「萬丈深淵」，婆婆只能盡力抓住窗邊，靠半隻腳掌踏着窗沿，堅持了足足2個多小時終被發現，由消防成功營救。然而婆婆獲救後竟表示自己並非首次這樣做，「我一共翻4次！」，其6字言論令不少網民瞠目結舌。



武漢1名66歲婆婆外出回家發現沒帶鎖匙，打算從樓道外翻窗進入陽台，結果失手被困14樓窗外。（微博影片截圖）

綜合武漢消防及內地媒體報道，事發於11月30日，武漢市1名住在洪山區富安街某住宅大廈14樓的66歲婆婆，早上送完孫女上學回來家，發現鎖匙遺留在屋內，由於走廊窗戶與其自家陽台十分靠近，她決定爬出窗外再進入陽台回家。

誰知婆婆爬出走廊窗外剛踩上陽台窗邊時，竟無法翻身進去，陷入進退兩難，腳下離地足有14層樓高，如跌下恐會斃命。她只能雙手緊緊抓住窗緣，勉強丁起腳站到陽台邊，完全是命懸一線的狀況。

婆婆自早上9點起就被困陽台窗外，足足堅持了2個多小時。幸好對面樓的居民發現婆婆危站窗外，即時報警。南湖消防救援站於11時13分出動，到達現場後本想破門而入，但在婆婆強烈要求下，終改為翻越窗戶進入室內施救。

從拍攝事發經過的影片可見，消防員到場時，婆婆雙手緊抓窗戶邊緣，腳下只有半個腳掌踏在窗台外突出位置。1名消防員一馬當先跑到窗邊拉住婆婆，並幫她繫上救生繩索，其他消防員則配合拆窗，為稍後營救婆婆入屋提供空間。之後3人再合力將婆婆抬入屋，並幫婆婆將窗戶重新安裝好。

婆婆獲救後表示並非首次從14樓樓道外翻窗入屋。（微博影片截圖）

當日天氣寒冷，婆婆衣衫單薄，稍有不慎更有墮樓風險，幸鄰居發現及時，加上消防員及時營救，才沒有發生慘劇。婆婆獲救後身體並無大礙，但她原來並非首次從14樓走廊爬窗入屋，「我一共翻4次！原先一翻就進來，今天不知道怎麼了，硬是翻不進來」。

事件引起網民熱議，有網民高呼危險，「太危險了！還好消防員及時營救！」、「14樓都敢爬窗？！」，也有不少網民不認同婆婆的行為，「老太太捨命不捨財，要救她還不讓破門」、「婆婆主打一個萬事不求人」、「翻了4次！說得還挺自豪」、「老人記性不好，給換個指紋鎖吧」。

（綜合）