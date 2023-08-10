暖心伯伯帶棄養小貓睇獸醫　曝貓名字全場爆笑：還有隻叫「初三」

台灣早前發生有關收養遺棄小貓的暖心故事！有女網民在網上發文，分享她去獸醫診所經歷的1件有趣事情，她指自己帶自家黑貓到診所看醫生，其間遇到1位可愛伯伯，手心捧着1隻十分細小的幼貓匆匆進入診所，醫生其後問伯伯貓咪名字，對方用台語說出「8點」後，令全場人士大感好奇，伯伯於是解釋取名由來，原來他在垃圾車8點到來，出門掉垃圾時見門前有隻被人遺棄的可憐小貓，於是撿回來收養，並索性改名做「8點」，他更指兒子的貓咪名字叫「初三」，「大家可想而知何時被撿的了」，引來全場爆笑聲。暖心事件引來網民按讚及留言，大讚小貓「好可愛」，又讚伯伯的改名方法很特別！



伯伯在8點垃圾車到來時，出門口掉垃圾見門前這隻被人遺棄的小貓，撿回家收養並改名做「8點」。（facebook《貓咪也瘋狂俱樂部》相片）

女網民在facebook專頁「貓咪也瘋狂俱樂部」發文，分享她最近在獸醫診所遇到的窩心搞笑經歷，樓主帶自家黑貓到診所看醫生，她在等待期間見到1位伯伯，小心翼翼地捧着一隻十分瘦小的幼貓，匆匆步入診所，由於當時診所醫生及護士也十分忙碌，樓主叫伯伯先坐下等候。

不一會，醫生終於看到伯伯在等候，便問伯伯之前有否來過診所，以及貓咪名字。阿伯用台語說出小貓名字是「8點」，由於名字十分特別，在場人士聽後露出滿面疑惑，伯伯於是解釋名字由來，「嘿呀，就我家垃圾車8點來的時候，在我家門口撿到牠的，所以就叫『8點』」。伯伯說不知道是誰棄養，把「8點」丟在他門口，伯伯還說他的兒子養的那隻貓叫「初三」，「不用想大家都知道是什麼時候撿的了，哈哈哈！」

樓主帶主子黑貓來診所時遇到這則有趣暖心事件，於是在網上發文與網民分享。（facebook《貓咪也瘋狂俱樂部》相片）

樓主指伯伯這番話隨即引來大家一陣爆笑聲，「大家忍不住看着這個阿伯笑出來，真的是太可愛了！」。樓主表示伯伯收養了「8點」個多月，當時是帶牠來診所驅蟲。樓主看到估計只有2個月大的「8點」十分乖巧，看來不似害怕醫生。

樓主大讚伯伯取名很有創意又有記憶點，禁不住在網上分享這件搞笑暖心事，帖文一出吸引許多網民留言按讚，有網民也讚伯伯有創意，「很特別的取名法，都不會跟別人家的一樣，哈～」，亦有人說「8點」找到伯伯很幸福：「阿公也很有愛心呢！8點找到了好阿公XD」、「太可愛了！阿公跟8點都可愛」、「阿伯人真好」。也有人讚「8點」很可愛，「眼睛超大超可愛」、「很可愛耶！會是阿公家的寶貝」、「期待集滿12點」。