大媽搭飛機爬入行李架躺平　享受上格床　同一間廉航5年前曾上演

飛機設有上格床？近日網上瘋傳1條影片，顯示美國有1名大媽女乘客乘搭飛機，離奇進入行李架「躺平」，引來其他乘客狂笑和拍片，網民紛紛好奇對方如何上去，笑言「是否有人坐在大媽的座位？」、「其他人坐下面，但大媽享受上格床」。西南航空（Southwest Airlines）證實事件發生在旗下其中一班客機，正調查事件。該航空公司2019年發生過類似事件，當時有空姐躺在行李架。



大媽躺在行李架內，表現悠然自得，而且對住鏡頭微笑。（網上影片截圖）

西南航空（Southwest Airlines）是美國的廉航公司，座位採取開放式安排，換言之，乘客先到先得，可以選擇任何可使用座位，但不包括行李架，行李架是給乘客擺放行李篋之用，乘客亦可將隨身物品放在前面座位下方。

涉事影片在TikTok瘋傳，一度吸引510萬次觀看次數，懷疑片主事後已經刪片，但由於曾在網上瘋傳，所以已有其他網民備份。片段引來不少媒體報道，外媒指出，事發於本月6日，西南航空1架由阿爾伯克基（Albuquerque）飛往鳳凰城（Phoenix）的客機上。

片中可見，有大媽躺在行李架內，未見擠擁，表現悠然自得，而且對住鏡頭微笑，其衣着應是乘客。鏡頭一轉，只見其他乘客正因大媽奇特舉動而狂笑。有消息稱，空姐在飛機起飛前發現大媽「躺平」位置，相信曾邀請她坐回正常座位；西南航空事後回覆當地傳媒時指出，航空公司正在調查事件，沒有透露更多資訊。

西南航空1名空姐2019年在田納西州納許維爾國際機場做出相同的事，自己進入行李架「躺平」。（網上圖片）

網民紛紛留言討論，「到底大媽如何上去？」、「西南航空確實允許乘客選擇自己的座位」、「很酷」。

類似事件並非首次發生，西南航空1名空姐2019年在田納西州納許維爾國際機場（Nashville International Airport）做出相同的事，自己進入行李架「躺平」大約10分鐘，但之後離架如常工作，當時引來其他乘客拍片。西南航空當時發表聲明，公司員工一直「以展現幽默感和獨特個性而聞名」，當時涉事空姐嘗試在登機時和乘客度過短暫的歡樂時光，重申「這不是公司的正常程序，機組人員始終優先考慮航空安全」。

（綜合）