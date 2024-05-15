停車場搶位大戰！私家車後退泊位　SUV直衝霸位變撞牆　真相係咁

香港泊車位僧多粥少，一眾司機每次都「爭崩頭」。近日網上流傳1條影片，正當有私家車在室內停車場後退駛入泊車位時，突然有1輛運動型多用途車（Sport Utility Vehicle）衝前霸位，但餘勢未了猛撞牆壁，全車輕微上下晃動，被霸位的私家車司機隨即下車了解對方情況。網民紛紛恥笑SUV司機行為，更有人「惡搞」藝人周星馳電影《唐伯老點秋香》梁榮忠說過的對白，「我𠵱家車都唔要，睇你點大我？」。



翻查網上資料，事發於2021年新加坡某個多層停車場，當地傳媒報道，「搶位」司機年事已高，當時誤踏油加速才出事。



私家車正在後退，打算駛入空置泊車位。（facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

影片長約14秒，被上載至facebook群組「馬路的事討論區」，沒有聲音，同時沒有列明事發地點和日期，但見現場是室內停車場，泊有多架車輛。當時有1輛私家車正在後退，打算駛入空置泊車位，但突然有1輛SUV衝前疑「搶位」，私家車立即停車，避免和對方碰撞，任由SUV停泊。

SUV突然衝前，相信插隊霸位，私家車立即停車，避免和對方碰撞，任由SUV停泊。（facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

豈料SUV及時駛入泊車位，雖然未有撞到其他車輛和停車場石柱，但未有及時停車，繼續衝前猛撞牆壁，全車被撞到輕微上下晃動，反彈後繼續泊在車位。即使影片沒有聲效，但相信當時傳出巨響，私家車司機見狀下車，了解SUV和其司機情況，影片便結束。

多名網民紛紛笑言「咁似《唐伯虎點秋香》賣身葬父嗰一幕」、「美中不足，條片冇聲，唔夠治癒」、「佢回彈後泊得剛剛好」。

翻查網上資料，相關片段2021年10月在新加坡社交平台瘋傳。當地傳媒報道，有司機的車cam拍到一輛私家正倒車入泊位時，另一輛橙色車朝空位直衝。正倒車的司機幾秒後下車，手叉腰看住搶位的橙色車。

事後聲稱是車cam片主的網民指，他有下車了解情況，橙色車司機年事已高，對方解釋其日產Kicks座駛只有單踏板作加減速，上斜時見到有空泊位，沒留意到另一輛車正後退，發現一刻卻誤踏油門，才導致衝前撞上障礙物。事後其日產Kicks前保險槓、前車板脫落，車身右側有劃痕。

（facebook群組「馬路的事討論區」）