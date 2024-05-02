人肉霸位！何文田西裝友短裙女企咪錶位　阻泊車網民鬧爆：要報警

難得找到咪錶位泊車卻遇上「人肉霸位」，的確令人氣憤！日前有網民在何文田街邊泊車時遇上1名西裝男及1名短裙女站在咪錶泊車位上，靠肉身霸佔車位。兩人聲稱朋友很快到達，但就站在該處最少10分鐘，其間一直阻止其他車輛停泊該處。該網民不願退讓，堅持泊車並拍下影片，記錄兩人之後走到其他車位霸位的離譜行為。



有網民在何文田街邊泊車時遇上1名西裝男及1名短裙女站在咪錶泊車位上「人肉霸位」。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

該名網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳影片，稱日前於何文田勝利道遇上「人肉霸位」，1名西裝男及1名短裙女站在咪錶泊車位上，阻止其他車輛停泊該處。兩人聲稱「朋友好快到」，然後站在泊車位寸步不讓，並要求要停泊的車輛駛去其他地方找空位。

片主指原本兩人以同樣方式要求他離開，但他堅持泊在該處，並要求兩人離開，最後西裝男及短裙女離開並走到片中位置，再靠肉身霸佔另1個泊車位。片主泊車後並未急於離開，而是在附近觀察兩人及拍下影片。他指西裝男及短裙女最少在該地點「人肉霸位」10分鐘等朋友來泊車，而其他想泊的車輛竟選擇退讓，「最後行去第2個位再霸多10分鐘，啲車又真係走」。

從影片可見，1輛白色私家車原本想泊在該處，惟西裝男及短裙女與司機說了幾句後，私家車便駛走。片主雖然無法阻止兩人在其他地方霸位，但就決定拍片公審對方，並在帖文批評「西裝骨骨，好眉好貌，人肉霸位」。

影片引起網民熱議，不少人鬧爆西裝男及短裙女行為自私，「最憎呢啲人肉霸位」、「馬路上最X討厭嘅生物」、「為個位唔要面」、「證明了為了錶位去到幾盡」。也有人建議遇上這種人應該報警，「叫阿Sir來啦！通常答錯一句就會開票告他們亂過馬路。這樣他們就會又冇咗2,000大元」、「照後波頂住個位同條路，跟住報警，等警察嚟處理」。另有網民就認為司機遇上這種情況不應退讓，「下次唔好走啦同佢撐啦」、「咁都畀佢泊？」、「白色車輸晒」。

（Facebook）