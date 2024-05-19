脫毛師疑公開客人私處照！批缺少角質護理　網民斥：光想都有陰影

不少女生因衛生或美觀等因素，都會選擇做激光脫毛療程！台灣日前就有脫毛師被網民炮轟，事關她疑似將客人私處照片發到社交平台，公然批評對方沒有做好去角質護理，導致出現內包毛（新生毛髮無法穿透角質層，呈捲曲的毛髮長於皮膚內），又抱怨「清得我差點豆雞眼」。



相關限時動態被網民截圖並公審，有人批評脫毛師不專業，亦未有尊重客人，「大家都會不敢去消費吧，感覺很不成熟」、「花自己的錢還要被PUA（意指情緒勒索造成羞辱或冒犯），真的不值得」；亦有人分享自身經歷，感嘆美容業界中存有不少「瘀血」。



台灣有脫毛師疑公開客人私處照片，批對方缺少保養，導致「內包毛」出現。（Dcard圖片）

該女生在Dcard以「只有我覺得不太妥當嗎」為題發帖，並附上1張 Instagram 的限時動態截圖，指有個她正在追蹤的脫毛店帳號，居然貼出客人脫毛位置的圖片。如圖所示，涉事脫毛師拍下客人脫毛位置，雖然該部位有用化妝棉遮蓋，不過看上去疑似是女生私處，並稱「再不好好去角質啊！整個都內包毛」，又抱怨「清得我差點豆雞眼」，不過卻表示過程很療癒，像清粉刺般。

樓主表示理解對方會覺得客人沒有好好保養自己身體，但就猜測客人或許是日常生活忙碌，或最近才開始對這方面有所關注，將心比己若然她是圖中客人，看到老闆將其身體部位圖片放在限時動態，直言「我是可能不會回去的」。

有民眾指美容業界有不少「瘀血」，分享其不爽經歷，「我之前霧眉也遇過這種，把客人當小學生教訓的」。（GettyImages／示意圖）

網民批評該脫毛師欠缺對客人尊重，「以一般客戶的視角來說，大家都會不敢去消費吧，感覺很不成熟」、「這種發牢騷只適合Po在私人帳號或跟朋友說，在自己商業帳號上Po實在不太妥」、「不會再去第二次」、「花自己的錢還要被PUA，真的不值得」、「除非問過客人然後同意發出來，但是怎麼想都不可能」。

有留言就指出美容業界有不少「瘀血」，「超討厭這種自以為是，教訓客人的美容業者」、「我之前去清粉刺，美容師居然問我有沒有好好在洗臉，怎麼粉刺那麼多，我（說）如果沒粉刺來找你清幹嘛」、「我之前霧眉也遇過這種，把客人當小學生教訓的」。

（Dcard）