雷射脫毛竟設閉路電視？女客人鬧爆台灣知名美容院：下體被拍光光

你的私密部位影像也被醫美集團給拍攝了嗎？台灣知名醫學美容院讓顧客在有監視器的空間冰敷裸露的下體，在我發現有監視器後又堅稱「只有拍攝儀器」，但監視畫面顯示絕非如此。院長始終沒有出面與我說明或致歉，全丟給旗下員工。歡迎轉分享幫高調避免其他人受害！



文：楊姓女網友（發表於爆料公社）

2021/10/1我前往知名美容院做雷射除毛，雷射部位之一為下體私密處。雷射過後要上藥以及冰敷，過往只有雷射腿部時與腋下時，是直接在大廳冰敷，但這次，由於有雷射私密處，因此我被帶入另間診療室，內有多張診療床以及各自的拉簾，護理師將我帶到靠牆的診療床旁，拉上拉簾。

由於診療床上沒有任何一次性清潔墊，也沒見有人先消毒診療床，只有靠角落處有毛巾，礙於衛生緣故，我不打算坐在床沿，也只將個人物品放在角落毛巾上。此舉救了我，讓我個人活動範圍座落在角落處。褪去褲子後，開始冰敷，我猛一抬頭竟發現正前方就是監視器。其間有護理人員進入查看皮膚狀況等，我反映：「有監視器？」她回覆：「只是為了拍攝儀器。」我內心存疑，就算為了拍攝儀器，但現在監視器都做廣角的，擺放位置也會盡量挑選視野最佳處，我能不被拍到嗎？為了確認，我表示希望讓我看監視畫面！

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該護理人員離開之後，我盡量縮到更角落避免被拍到，冰敷結束後，另一位護力師又來強調：「只有拍攝儀器，不會拍到人，但你若想看也可以，只是調資料需要一點時間，我們會再聯繫你。」我同意了，但不免覺得，如果的確沒問題，讓我當下看一眼即可，為何要等？到10/4都沒有收到任何消息，我主動傳訊息表示在等候回覆，診所又表示：「院長這幾天剛好不在，會再跟院長確認，確認完畢會立即跟您聯絡。」此時我內心警鈴大響：1.院長真的有在意顧客嗎？這種事情可以拖延好幾天？2.角度畫面是否真的有問題，才不願意盡快給我看？當我表示若無作為將報警，才說隔天就會回覆。（我也不曉得到底是要回覆我什麼，這下我認為必須看完整錄影畫面了。）隔天10/5表示錄影已準備好，但怕通訊軟體會外洩，要我去現場看（我現在只怕你們外洩顧客的私密影像啦）；我提出寄截圖到我信箱，他們又說如果我當場要拍照或截圖都可以。

我到了現場，他們說不方便讓我進櫃枱看，所以用iPad翻攝給我看。我一看不得了啊，要是我好端端的站在床沿，或是坐在床角，就是會拍到全身啊！全身！如果不是我機警縮在角落，我赤裸的下體就會全都錄耶！我當下想用airdrop把翻攝檔案傳到我手機，護理人員馬上說那他開個網路，搶走ipad躲回櫃枱。等了非常久都不回來，我跑去櫃枱詢問，所有護理人員都在看我、交頭接耳竊竊私語，有人抱著電話低聲通話，就是沒有人要給我檔案！後來才說，他們要詢問一下，到底是要詢問什麼啊？僵持許久，反覆對我說他們也沒有遇過這種事情，要跟院長確認。院長到底是誰、在哪裡？

最後在堅持之下，我拿到了翻攝影像檔案，但我不禁想，該集團以雷射除毛聞名，有多少人雷射過後在同樣位置脫衣褲冰敷？多少人的私密部位因此被監視錄影拍下留存？為了找出傳聞中的「院長」到底是哪位，我上官網，竟找不到院長。搜尋相關新聞，才終於看到，院長是ＸＸ醫院婦產科林某醫師。可是官網上只寫「主任醫師」，而且也唯獨他，沒有更多個人介紹，其他醫師則都有個人簡介。為什麼要在官網刻意隱藏院長身分呢？難道是因為院長曾有醫療糾紛？又，診所許多醫師，也沒有全顯示在官網上，至少這次幫我做雷射的范某醫師，我是沒看到。

這集團雖然很大，可是很不透明，除了沒有完整揭露院長及醫師外，有去過的朋友，可能和我一樣，每次去都是不同醫師，從來沒見過班表來得知哪天、哪時段、哪位醫師做什麼手術。他們那麼多醫護人員來來去去，誰看得到監視畫面？集團內是否還有其他診所有同樣的監視器問題？一個醫美集團對身體隱私權如此輕忽，這是否觸犯（台灣）刑法第315條之1呢？林院長躲在一線員工背後，從頭到尾都沒出面！

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】