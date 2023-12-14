全裸按摩突闖入陌生男！店方咁解釋惹民憤　事主因1原因嬲上加嬲

全裸按摩突然有陌生人闖入，任誰都難以接受！日前台灣有女生到養生館按摩消費，不過明明選擇的是私密包廂，中途卻被陌生男子推門而入，擔心隱私被看光便和店家理論，質問「女生來你們這邊按摩都是沒有隱私權的？」。豈料對方回覆指男子是他們店內的常客，希望樓主不要「混淆視聽」，又解釋對方是上廁所後忘了其包廂，才會誤進女子房間。男子當時亦有錄製道歉影片，但疑似嘻笑的態度毫無悔意，讓當事人怒氣難消。



台灣有女生到養生館按摩，被陌生男子闖入包廂，怒問店長「女生去你們店是完全沒有隱私？」。（FB「爆料公社」圖片）

「我身為女性應該爭取該有的隱私權利！」。樓主於上周五（8日）在facebook群組「爆料公社」嬲爆發帖，指她於上周四（7日）到台南東區1間養生館按摩，正當她全身裸體，準備進行按摩胸部療程時，突然被1位陌生男子闖入其包廂。她分別上載2段短片，其中1段顯示事後樓主和按摩店蔡姓店長的對話，樓主生氣質問對方：「女生來你們這邊按摩都是沒有隱私權的？」，對方解釋男子為店內常客，更請她不要混淆視聽，她不禁反問「你被人偷看你會高興嗎？」。樓主於帖文質疑「常客可以開女生的門？所以女生去你們店是完全沒有隱私？」。

另1片段所見，涉事男子躺在床上，由按摩師負責錄影。對方雖然有向樓主道歉，不過還是無法平息其怒火，因為男子在片中需要按摩師提醒才開口道歉，「是我不小心開門，不好意思」，加上他態度輕佻，還嬉皮笑臉般，樓主氣憤不已怒斥對方「變態」，質問「開門很好玩？」。

帖文引來網民關注，批評店方處理手法欠誠意，支持樓主提告，「（店長）那隻手這樣比也讓人覺得很不舒服，從頭到腳都看不到店家處理的誠意」、「提告求償，店家跟變態都一樣，必須接受制裁」、「偷看就是犯法！就是不對！」、「這有點誇張，不管是男是女誰希望碰到這種事情」、「照理來說房間應該是分開的，而且有人帶才對，怎麼會不小心開門？」，並揶揄「原來常客可以有特權喔」。有留言認為男女混合按摩店就會有機會發生這種狀況，建議若想私隱受保障，應盡量避免前去類似按摩店。

事後樓主接受台媒訪問時，提到當天情況還是猶有餘悸，「嚇到啊，我全裸的狀況有人來開我的門，然後就是門外有男生的聲音，這真的很不OK」。她認為店方收費是包含包廂費，理應確保消費者在包廂內的安全，「怎麼可以讓陌生男子來開女生的門？」。

當時人李女士認為店方收費包含包廂費，理應確保消費者包廂內安全，「怎麼可以讓陌生男子來開女生的門？」。（東森新聞影片截圖）

店方提供閉路電視畫面，顯示男子在走廊徘徊，上完廁所回來時，他先推了一間房門發現打不開，隨後再推另外一間便立即退出來，然後便走到櫃台查詢。而他推門後立刻退出來的房間，正是李女士在按摩的包廂。店方解釋，女顧客要求在男女混合按摩區，男子的按摩房間和女子房間相近，加上外觀看起來相似，男子上廁所後，沒有記住其房號才會開錯門。

養生館店長表示當時有鄭重道歉並且願意退費，但是對方沒有接受，希望顧客能跟她們協調，「說明一個她想要的（賠償）方式」，同時也會確實執行男女分區，避免再有這種闖錯房間的事。不過網上留言區流傳1張截圖，疑似樓主指控店方說謊。她表示，當天於事發後10小時打電話去其公司投訴，然後才有負責人主動向她聯絡，質疑對方當天根本沒有道歉。

網上流傳疑當事人指控店方說謊，澄清是她先打電話去公司投訴，才有負責人主動向她聯絡，並非當時已獲道歉。（FB「爆料公社」圖片）

（綜合）