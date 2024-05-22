大蛇闖婚禮勁驚嚇　新娘妹捉蛇後續咁做　美貌成焦網民呼：戀愛了

這是美貌與勇氣並重的化身！美國亞利桑那州早前一場婚禮上，突然有1條大蛇闖入，嚇得賓客急忙走避，而工作人員企圖捕蛇失敗後亦不見蹤影。幸新娘的胞妹自告奮勇，上演徒手捉蛇，最後她左手捉緊蛇尾，然後淡定地將蛇帶到遠處放生。影片其後在網上瘋傳，網民大讚姨仔大膽勇敢，而其美貌更受注目，令不少男生看片後直呼「戀愛了」。



新娘胞妹艾瑞卡（Erika）見狀，自告奮勇變身「女蛇王」，親自上陣捉蛇，全程更被拍下。（TikTok短片截圖）

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綜合外媒報道，美國亞利桑那州女子桑德拉（Sandra）近日在佛羅倫斯舉行婚禮，其間有1條大蛇闖入場地，有工作人員試圖捉蛇，惟失敗後竟「玩失蹤」，而一眾賓客亦不敢靠近。

新娘胞妹艾瑞卡（Erika）見狀，自告奮勇變身「女蛇王」，親自上陣捉蛇，全程更被拍下，36秒長的影片上載到新娘的TikTok帳戶，隨即被瘋傳。片段可見，當時大蛇在樓梯上，身穿橙色連身裙的艾瑞卡慢慢靠近，她右手拿起裙襬，左手則捉住蛇尾，動作隨即引起賓客譁然及一陣小騷動，艾瑞卡3次伸手後終於成功抓住蛇尾，可見大蛇身長約成年人高度，估計近5呎。

新娘胞妹艾瑞卡（Erika）捉蛇表現興奮，隨即帶到附近放生。。（TikTok短片截圖）

成功捉蛇後，艾瑞卡高舉左手，提着大到遠處，在遠離賓客的地方放生。據了解，艾瑞卡隨後憑英勇行為獲贈免費啤酒1支作獎勵，她後其接受傳媒訪問直認，自己從小個性調皮，經常會活捉昆蟲及動物，包括蚱蜢、蟾蜍和蛇等都會徒手活捉，故膽色過人。作為新娘的胞姊亦表示，妹妹個性一直都是這樣，並指胞妹喜歡動物、冒險，且不畏懼任何事物。

徒手捉蛇的影片已累積逾120萬點擊，許多網民亦紛紛留言加入討論，有人指艾瑞卡行為十分大膽勇敢，覺得她是個好老婆，同時其美貌亦成為網民另一焦點，形容她美貌與勇氣並重，紛紛笑稱「我需要妳妹妹的聯絡方式」、「我一開始並不相信愛情，直到看到這段影片」，甚至有不少男網民看畢影片後，高呼「戀愛了」。

（綜合）