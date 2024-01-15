驚！澳美女海灘合照「環紋蛇」　專家指比響尾蛇毒10倍：她在玩命

美好的海灘度假照原來暗藏致命危機！近日澳洲1名女子在網上分享1張在海灘上與蛇合照的相片，稱她曾與家人在海邊度假時遇到一條「可愛的」環紋蛇，出於好奇她便捧起來合照。事後她才發現原來那條蛇是有毒的扁尾海蛇（sea krait），其毒性之劇烈，甚至比響尾蛇高10倍。有野生動物專家看完女子的相片也不禁表示「她是在玩命」。



澳洲有女子度假時與環紋蛇合照，事後才知道那條蛇是有毒的扁尾海蛇（sea krait）。（fb圖片）

綜合外媒報道，澳洲護士帕里什（Suzanne Parrish）近日因1張上傳到社交平台Facebook上，「與蛇合照」的相片成為網絡熱話。2017年，帕里什與家人到距離悉尼2000公里的島嶼——新喀裡多尼亞（New Caledonia）度假。當時她在海灘上發現到1條「看起來十分可愛」的黑白相間環紋蛇，出於好奇便停下來拍照，大膽的她更將蛇捧到手上合照，甚至親吻了牠。

當時的帕里什只覺得這是度假之旅的小插曲，並沒有太放在心上，卻不知自己剛與死神擦身而過。直到她在當地一間博物館參觀，才發現把玩的那條蛇其實是有毒的扁尾海蛇（sea krait），屬於劇毒水蛇，輕輕一咬就足以致命，「我才知道牠們有多毒，那裏有關於這條蛇的資訊及牠毒性有多大」。

事隔多年，帕里什仍心有餘悸，恰巧近日在社交平台見到有人分享險死經歷，她回想起自己的遭遇，於是在群組上傳照片，提醒他人不要犯下同樣錯誤。而照片隨即被廣傳，國外不少網民都留言表示，如果遇到不認識的東西就不要碰，切勿做出危險行為。

專家指扁尾海蛇毒素比響尾蛇高出10倍。（示意圖，GettyImages）

澳洲海鳥和海龜救援組織（Australia Seabird and Turtle Rescue）的專家多諾萬（Belinda Donovan）處理蛇類個案已有25年，當她看到帕里什與扁尾海蛇的合照時，都不免嚇得倒抽一口涼氣，更直言帕里什「是在玩命」。她表示帕里什手中的海蛇毒素比響尾蛇高出10倍，其致命毒液會傷害受害者的神經系統，並可能導致抽搐、癱瘓及心臟衰竭。

多諾萬指出扁尾海蛇一般不會主動攻擊，只有在受威脅時才會作出反抗。但帕里什的舉動正正會刺激到扁尾海蛇，她最終能僥倖存活全憑運氣。多諾萬又指遇到扁尾海蛇而處理不當是「雙輸」局面，對於人類而言，扁尾海蛇的毒液足以致命，而對扁尾海蛇而言同樣有生命危險，因為牠們脊椎很容易斷裂。因此多諾萬建議在海邊遇到蛇類時要保持距離，也不要觸摸，「要慢慢走開，不要碰牠們，也不要舉起牠們」。

（綜合）