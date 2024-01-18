結婚半年從未「愛愛」 人夫怒告索回¥20萬聘金兼金器　法庭咁判…

婚姻有名無實，可能埋藏破裂危機，一旦無名無實，男女雙方更加容易決裂。武漢一對男女半年前舉行婚禮，但一直未有領取結婚證書，連「愛愛」都沒有，婚姻變相「無名無實」，男方一怒之下循法律途徑要求女方退還20萬人民幣（約21萬港元）聘金和全部金器等財物，法官經審理後，判處女方要退還16萬人民幣（約17萬港元）聘金及全部金器。



2人根據鄉村習俗舉行婚禮，男方事前事後給予女方20萬元人民幣（約21萬港元）聘金、「三金」和1萬人民幣（約1.09萬港元）「開門利市」。（示意圖/Getty Images）

事件始於2019年6月，一對85後男女經其他人介紹而認識，經過一段時間了解後，2人開始交往，更打算結婚，男方婚前給予女方20萬元人民幣（約21萬港元）聘金，而且提供「三金」金戒指、金手鐲、金項鍊作為結婚金器。到了2022年5月，2人根據鄉村習俗舉行婚禮，男方當日到女方家中接新娘，給予妻子1萬人民幣（約1.09萬港元）「開門利市」。

但婚禮結束後，雙方一直沒有辦理結婚登記手續，只以「夫妻之名」斷斷續續一起生活，一直到同年9月，其間男方更要到外地工作，女方亦主要在娘家生活，2人同居時間不夠30天，其間女方拒絕發生關係，男方亦沒有硬上。

雙方沒有辦理到結婚登記手續，而且女方拒絕發生關係，男方亦沒有硬上，同居時間不足30天。（示意圖/Getty Images）

男方隨後到武漢市蔡甸區人民法院提告女方和對方父母，認為女方拒絕領取結婚證書等行為造成其聲譽及財產造成重大損失，侵犯合法權益，要求他們歸還20萬人民幣（約21萬港元）聘金、「開門利市」和「三金」。

女方在庭上辯稱，婚姻「無名無實」，責任全在男方，強調自己沒有拒絕與對方過夫妻生活，女方更稱已經做好領證準備，但由於工作較忙，所以一直難以抽空處理，領證一事拖到當年9月，但當時2人出現「感情缺失」，所以領證一事就不了了之，女方甚至主張雖然2人雖然沒有領證，但他們在親友眼中是人所共知的夫妻，女方亦以其妻子的身份，參加男方各種家庭活動，所以拒絕歸還案中財物。

法官裁定女方退還16萬人民幣（約17萬港元）聘金及「三金」。（示意圖/Getty Images）

法官經審理後認為，雙方雖然按照農村習俗舉行結婚儀式，但沒有辦理到結婚登記手續，根據相關法律要求，聘金和「三金」以締結婚姻關係作為條件而贈與，既然2人在法律上並非夫妻，女方應向男方退回聘金和「三金」，至於「開門利市」，法官卻認為，利市是根據當地婚禮習俗而給矛的財物，未能認定是聘金的一種，所以裁定女方無須退回，考慮到雙方經濟能力等因素，法官裁定女方需要退還16萬人民幣（約17萬港元）聘金及「三金」。

案件一審判決出爐後，雙方沒有提出上訴，女方依判決歸還財物，但未知2人隨往的關係。

（綜合）