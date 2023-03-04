同居睇清女友壞習慣　儲雜物拒做家務　港男：婚後生活應該好痛苦

不少人贊成婚前同居，一來可與另一半多點時間相處，但同時也可看清對方的性格與生活習慣。最近一男網民大呻，與女友同居後，對方的陋習逐漸浮現，例如囤積雜物、家務零付出等，令樓主感到心灰，更坦言想像到婚後生活應該很痛苦，「但如果同佢分手，肯定唔捨得」。



港男表示自從同居後見到對方的生活習慣即判若兩人。（《聽聲》劇照）

該港男近日於連登討論區以「同條女同居咗一排，想像唔到同佢做人世會點」為題撰文，表示與女友無論在性格或是性事上也很合拍，但自從同居後才發現，對方的生活習慣與相識時判若兩人。

樓主稱，女友經常在家中亂放東西，又愛囤積無謂物品，但不會主動執拾，即使幫她重新執好也無補於事，「多到我都唔知點執好，同埋多到我擺好咗會唔記得放邊，到佢問起我答唔到又發我老脾」。另外，女友從不做家務，「食完嘢執下碗碟都唔肯，老X奉等我嚟執」，令樓主開始感到心灰又失望。

樓主續稱，他想像到如果日後與對方結婚，生活上需要比女友付出更多，因而感到很痛苦，但若此刻分手又不捨得，感到非常苦惱。

女友從不做家務，「食完嘢執下碗碟都唔肯，老X奉等我嚟執」，令樓主開始感到心灰又失望。（《瑩之光》劇照）

帖文引來討論，大部份網民也建議樓主先與女友坦誠溝通，「係要磨合㗎喇，換啲電器等大家都輕鬆啲囉，洗碗機，吸塵機械人，二合一洗衣機」、「呢啲真係要大家攤出嚟傾，你自己諗下佢係咪一個值得過人世嘅女人，如果唔係結完婚有排你受」。

但亦有網民認為樓主女友有公主病，不應再浪費時間拖延感情，「唔好忍啦，講完佢都唔改就分手算啦」、「佢呢啲人慣咗有屋企人幫佢做，叫佢改仲難過上火星」、「一段感情唔應該屈就，如果大家唔夾就唔好嘥時間」。

（連登討論區）