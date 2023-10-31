公屋住客消防喉旁堆雜物　蕃薯排排放曬太陽　網民：每日幫佢淋水

保持公共空間整潔，人人有責，不要做缺德住客！近日有上水天平邨天朗樓高層住客發文，稱有鄰居經常在走廊的消防喉旁擺放雜物，據其分享的照片顯示，窗台上放了大堆蕃薯「曬太陽」，令他質疑「其實係咪可以扣分呢？」。大批網民紛紛留言，建議樓主應對方法，笑言「每日幫佢淋返水」、「拎返幾個返屋企食先好去淋水，然後報管理處」、



上水天平邨天朗樓1名高層住客網上發文，稱有鄰居經常在走廊的消防喉旁擺放雜物，而據照片顯示，窗台上放了多個蕃薯「曬太陽」。（facebook圖片）

樓主於facebook專頁投稿，稱自己居於天平邨天朗樓的高層單位，批評同層有鄰居經常擺放雜物於走廊的消防喉旁邊，問道：「其實係咪可以扣分呢？」他又上傳照片，可見發泡膠箱、膠籃和小膠椅等雜物堆滿在消防喉旁，窗台上還放有大堆蕃薯正在「曬太陽」。

帖文一出，大批網民均留言稱相關住客做法缺德，並紛紛向樓主獻計應對，「共享資源？」、「好簡單，收起佢一半，佢以後就唔敢放喺到」、「貼張紙喺欄杆：請街坊們吃，請隨便拎」、「跌落去就肯定扣」、「鬼鬼祟祟，偷蕃薯」、「行過路過唔好錯過」、「您就好啦！成日有放題」。也有人認為樓主應通知當局或管理處，「通知消防局檢控」、「報消防，會上嚟影相再發告票」、「咁擺法我唔信佢啲嘢未跌過落街，累死人，一於投訴啦」。

然而，部分網民則認為若沒有導致衛生問題，則毋須嚴厲對付，指「同一屋簷下，唔太過分，除非引到好多小強同老鼠」。