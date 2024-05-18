內地女窮遊香港！挑戰唔住酒店失敗4原因　網民嗆：是露宿者嗎？

近年小紅書上有不少來港旅遊的窮遊攻略，教路在平價旅館住宿甚或不住酒店的，到公廁沖涼等方法，早前就有內地女想挑戰不在酒店過夜，但發現並未如想像般容易實行，她最後在公園長椅上過夜，但感覺極難受，認為自己挑戰失敗，更列出4大原因，並建議來香港旅遊還是入住正式的酒店。不少網民留言指有不少平價旅館可以選擇，不用一個女子在街邊過夜，遭嗆：「感覺這已超越窮遊」、「你是露宿者嗎？」。



樓主指不容易找到24小時的麥當勞讓她免費過夜。（資料圖片）

有內地女在網上發文，題為「香港不住酒店過夜勸退」，她本想挑戰香港過夜但不住酒店的旅遊方式，不過卻以失敗告終。她列出４點為何會失敗。

首先是「像東北那種可以過夜的桑拿澡堂，我找了一天沒找到」，而她沒法找正規的按摩店可過夜，因「都是開在很破舊的大樓裏面，根本不敢去，看着就很不正規」。樓主更表示「我才知道香港那方面（性行業）是合法的」，讓她感到十分驚訝。

樓主指不敢走近重慶大廈，因她感覺這裏不安全。（資料圖片）

樓主又指自己結果「在維多利亞港碼頭那裏的長椅上睡的」，但被海風吹着感到很冷，還要下微雨，而最讓她難受的是「時不時有外國人經過，外國人莫名讓我覺得很恐怖」，而經過重慶大廈時也特意繞路走。

此外，樓主也不敢住旅館，「好多開在破舊的居民樓裏」，從樓下小門看過去「裏面很幽暗，真挺怕的」。樓主認為想在快餐店過夜也不容易，「24小時的麥當勞店非常難找，大多營業到12點」。

近年小紅書上有不少來港旅遊的窮遊攻略（網上圖片）

樓主自覺不住酒店挑戰失敗，更呼籲遊客要租1,000元以上的正式酒店，「不該省的錢還是不省，接下來還是老實住1,000+的飯店，起碼有個很大的前廳，出門是繁華街道讓我踏實很多」。

帖文一出，引來不少網民回應，指事主的資料搜集不足，「有一兩百的青旅啊」、「不嫌棄房間比較小的話，尖沙咀也有三五百的飯店」。不過有有網民表示不解樓主的旅遊心態，「太危險了！」，「再不行打個車去皇崗回深圳」、「我不太理解的是為什麼出門旅遊不找飯店過夜」、有人嗆她：「依家訓街都叫挑戰」、「感覺這已超越窮遊」、「你是露宿者嗎？」。