搞笑！黃金周外遊回家　主子擺出厭世樣迎接　萌樣瘋傳笑翻網民

長假外遊是十分開心的事，可是家中主子未必這樣想！日本有家人趁黃金周長假外出旅遊，留下貓桔在家中看屋，而當他們回家打開門時，一向非常活潑的愛貓Poncho，竟「一面厭世」迎接家人，不滿的眼神彷彿在抱怨家人留下她。家人在網上發布愛貓的「厭世樣」，迅即被瘋傳，不少網民留言，「太可愛」、「表情說出心聲」。



Poncho帶着一副厭世迎接家人回家。（Ｘ圖片）

因厭世表情爆紅的貓咪Poncho，是一隻虎斑貓，今年11歲，本來是一隻流浪貓，透過寄養網站被飼主收養。Poncho圓圓大眼睛配上胸前的白毛，彷彿戴著白色領巾，樣子十分可愛討喜。飼主不時會將Poncho的生活照，上傳到X與網民分享，不過最近飼主因日本黃金周的假期（4月29日至5月5日），一家趁機外遊，剩下Poncho獨留家中。

而飼主一家外遊後回家，打開門看到Poncho前來迎接，可是一向活動可愛的Poncho，卻擺出一副厭世表情，彷彿將心中的不滿全寫在面上，而飼主拍下牠的搞笑表情在網上發布，還模仿Poncho語氣寫出牠的心聲：「黃金周我不想待在家裡！」讓人覺得牠在跟網民互動，照片隨即被瘋傳爆紅，讓Poncho人氣急升。

不少網民被這副厭世表情俘虜，紛紛讚好及留言，「表情寫出心聲」、「好喜歡這個表情」、「太可愛了，不想自己待在家」，更有網民代寫心聲：「貓：還知道要回家啊」、「不要丟下我」、「我不想自己度過黃金周」。