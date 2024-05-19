凌晨2點行大欖隧道司機跟限速駕駛　卻被尾隨車輛狂呠　網民咁睇

司機理應留意道路上的車速限制。有網民上傳行車記錄儀（車cam）片，指日前凌晨2點於大欖隧道行駛時，遵循道路要求行限速50公里/小時，結果卻被後面尾隨的車輛響咹「狂呠」。出乎意料的是，竟有網民看完影片後批評樓主「頂住全世界」，但也有不少網民為樓主發聲，「跟牌行都要畀人X，所以咪咁多交通意外囉」、「限50行50有咩問題？」。



有網民日前凌晨2點於大欖隧道行駛時行限速50公里/小時，結果被後面的車輛響咹「狂呠」。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）

有網民在facebook群組「馬路的事討論區」上傳車cam片，指日前於凌晨2點左右駛經大欖隧道，因維修限速50公里/小時，「我就跟足50（公里/小時）行」。不過後面尾隨的車輛卻紛紛響咹，似在催促他快些，「後面幾個推車X一直推一直響喇叭」。

由於隧道內是雙白線，他未能切線讓開，故只能先維持原速行駛，「出隧道後我都馬上讓路走慢線仲要繼續響」。從影片可見，樓主駛出隧道後轉入慢線，但仍能聽到響咹聲。樓主認為自己跟足道路要求，未有錯處，又不滿後方汽車不斷響咹，故發帖嘲諷「咁趕住去投胎，不如買架直升機咁就唔使跟限速行啦」。

然而令樓主意外的是，竟有網民批評他「車速慢」，「呢樣又驚嗰樣又驚，行55都話驚撞車，簡單講就係駕駛能力差」、「你不如搭車啦，唔趕時間，行咩大欖呀」，甚至有人說他「頂住全世界」，建議他提高車速。

對此，樓主堅定表示自己會跟足規例行事，「跟住最高限速行有咩問題啊？會唔會係呢啲人太鍾意超速駕駛啊？隧道沒辦法讓路咁你想點？一齊超速一齊投胎？唔係出咗社會都要好似細路仔咁唔理法律點。」，甚至表示「你條命唔值錢唔代表我都唔值錢啊」。

有網民回應指「法例上樓主跟足規定冇做錯呀，行為上只不過阻住地球轉乞人憎啫」、「我踩住49，頂住全個銀河系都仲得」。不過有不少網民反對言論並力撐樓主，「駕駛速度不可超過車速限制我以為係常識，但睇嚟呢度啲人無咩常識」、「跟牌行都要畀人X，所以咪咁多交通意外囉」、「限50行50有咩問題？話頂住果啲咪揸車囉」、「上面班人咩事？中咗快相邊個俾？你哋要鬧，鬧大欖點解set（規定）50啦」。

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